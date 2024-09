Cinema Spazio Uno di Firenze, la riapertura è un miraggio

- Pubblicità -

Spento il proiettore da più di un anno, ancora non ci sono novità sulla riapertura del Cinema Spazio Uno di Firenze con i lavori all’edificio di via Del Sole fermi al palo dopo 14 mesi. Anzi, la proprietà dell’immobile starebbe cercando un acquirente per l’immobile. E i gestori della storica sala del centro ora lanciano un grido d’aiuto. “Ci hanno fatto credere che tutto sarebbe andato come doveva andare, ma poi sono spariti…una schifezza proprio – scrivono su Facebook, invitando i cittadini a protestare – Non lasciamo che ci portino via un presidio socio-culturale come da decenni era Spazio Uno!”.

La vicenda del Cinema Spazio Uno di Firenze e il punto interrogativo sulla riapertura

La sala cinematografica, nata come cineclub del dopolavoro Enel negli anni Settanta, durante la sua storia ha chiuso e riaperto più volte. L’ultimo stop risale al luglio del 2023, quando le proiezioni sono cessate per consentire i cantieri di recupero del complesso di via Del Sole decisi dalla nuova proprietà della palazzina. Il grande schermo, al primo piano dello stabile, è stato smantellato nel giro di 20 giorni per farci appartamenti, con la promessa di un trasloco al livello terra per far rivivere nel giro di 2 anni il cinema d’essai, con 20 quadrati in meno, ma con nuove tecnologie.

Fatto sta che il cantiere al momento è fermo e nei mesi scorsi sono circolate voci anche di una messa in vendita dell’edificio. “Di fatto chi acquistò il palazzo sei anni fa era perfettamente a conoscenza del vincolo comunale che vi pendeva sopra, ovvero l’obbligo a ripristinare almeno il 60% del volume precedentemente occupato dall’attività culturale storica preesistente”, scrivono i gestori del Cinema Spazio Uno.

La proposta: uno Spazio Uno “temporaneo” nel complesso di Santa Maria Novella?

Il caso della mancata riapertura del Cinema Spazio Uno è finito anche nell’aula del Consiglio comunale di Firenze. A sollevare la questione Cecilia Del Re, oggi all’opposizione con il gruppo Firenze Democratica, un tempo assessore all’urbanistica quando fu stipulata la convenzione con la proprietà dell’immobile di via Del Sole. “Purtroppo, però, dopo il permesso edilizio rilasciato nell’estate del 2023 e il conseguente abbandono dei locali da parte dei gestori del cinema, i lavori paiono non andare avanti – ha detto Del Re, chiedendo un interessamento della giunta – l’immobile è stato anche oggetto di inserzioni pubblicitarie per la vendita, in cui non si fa cenno peraltro dell’attività cinematografica. Non vorremmo che il destino di questo immobile fosse simile a quello dell’ex Fulgor”.

Intanto i due gestori che dal 2002 hanno preso le redini del Cinema Spazio Uno, Giuseppe Giuliattini e Cristiana Baiocchi, sono pronti a una riapertura (temporanea) anche in un’altra sede. La stessa Del Re, in aula, ha lanciato l’idea di valutare la possibilità di portare la programmazione altrove. “Chiediamo alla Giunta di supportare il gestore nella ricerca di uno spazio dove possa svolgere ancora l’attività cinematografica – ha affermato – valutando anche la possibilità di inserirlo all’interno dell’ex Caserma Santa Maria Novella, e auspichiamo una risposta alla richiesta di incontro che è stata inviata dai gestori a sindaca e giunta da oltre un mese”.