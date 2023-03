Il crowdfunding di Spazio Uno: una palazzina del cinema a Firenze

- Pubblicità -

Lo storico Cinema Spazio Uno ha lanciato un crowdfunding per acquistare la proprietà dell’immobile di via del Sole 10 – a due passi da piazza Santa Maria Novella, nel centro di Firenze – per trasformarlo in una palazzina del cinema. L’ambizioso progetto, già in cantiere da molto tempo, è stato lanciato venerdì 10 marzo 2023 con un post su Facebook, invitando i cittadini a contribuire a questo processo di rigenerazione per fare dell’edificio una mini-multisala d’essai del tutto libera e indipendente da qualsiasi appartenenza.

Il crowdfunding di Cinema Spazio Uno per il multisala d’essai

Il progetto prevede due diverse soluzioni di rigenerazione dell’edificio che dipendono dall’esito della raccolta fondi e della successiva contrattazione per l’acquisto della proprietà. Auspicabilmente, il crowdfunding di Cinema Spazio Uno intende raggiungere la somma di un milione di euro per ottenere una discreta capacità contrattuale e aprire la trattativa con l’attuale proprietà. L’idea progettuale iniziale, esente da compromessi, prevede l’acquisto dell’interno immobile e la sua trasformazione in una palazzina del cinema con un totale di quattro sale.

Nel caso in cui la trattazione non raggiunga l’esito auspicato, la seconda opzione propone l’attivazione di due nuove sale – in aggiunta a quella già esistente – e la realizzazione di alcuni appartamenti lasciati in gestione all’attuale proprietà. Al momento, Spazio Uno ha attivato un conto corrente destinato alla raccolta fondi e, nelle prossime settimane, verranno attivate nuove soluzioni per garantire resoconti mensili, tracciabilità e trasparenza in merito alle donazioni. Confidando nelle sponsorizzazioni da parte dei grandi brand della città e dei soggetti in ascolto verso le esigenze degli spazi culturali, Giuseppe Giuliattini, uno dei due soci della sala, esprime fiducia nel raggiungimento della somma di denaro e crede che sia ormai giunto il momento per Cinema Spazio Uno di “diventare padrone del proprio destino”.

Una sala storica in centro

Giuseppe Giuliattini e Cristiana Baiocchi hanno preso in gestione il cinema nel 2002 per proporre un’offerta ricercata, di qualità e ampiamente accessibile: Spazio Uno garantisce infatti i migliori prezzi della città, con biglietti tra i 4,50€ e i 5,50€, e rappresenta ormai uno dei pochi presidi cinematografici del centro storico fiorentino. La “resistenza ostinata” è il motto di Giuseppe e Cristina che è valso molto soprattutto in momenti di forte criticità, evitando la chiusura dell’attività; per questo motivo, hanno deciso di avviare il processo di trasformazione in fondazione e di aprire una sottoscrizione popolare per la salvaguardia della settimana arte, delle arti figurative e musicali.

Con il concreto obiettivo di aumentare il numero degli schermi – che attualmente è soltanto uno -, Spazio Uno intende servire una più ampia visione: garantire una programmazione cinematografica più ampia, dalle proposte più commerciali ai film in lingua originale, dalle rassegne monografiche alle serate dedicate agli Oscar e di integrare attività culturali legate all’arte a alla fotografica, allo scopo di avvicinare il grande pubblico alla cultura dell’immagine in movimento. Un progetto per nutrire il centro storico che, secondo Giuseppe Giuliattini, “ha un potenziale enorme perché, come abbiamo rilevato in questi anni, la partecipazione all’offerta culturale non manca, basta metterla a disposizione dei cittadini”.

Informazioni sulla raccolta fondi del cinema Spazio Uno di Firenze

L’iban del conto corrente per la raccolta fondi è IT90W0538702807000003796750: il Cinema Spazio Uno di Firenze invita i cittadini a effettuare donazioni libere, per maggiori informazioni segnaliamo al post Facebook di lancio del crowdfunding.