Come fare il passaporto velocemente a Firenze: la richiesta urgente

- Pubblicità -

La Questura di Firenze ha attivato una nuova agenda dedicata alla richiesta di un appuntamento urgente per fare il passaporto, che potrà essere ottenuto più velocemente rispetto alla normale lista di attesa. Finora, per ricevere in tempi rapidi questo documento, esisteva soltanto una procedura via mail, a cui adesso si affianca la nuova modalità per chi ha più fretta. Una possibilità che viene offerta nel caso in cui l’agenda online della Polizia di Stato non dia la possibilità di prenotare l’appuntamento prima del viaggio all’estero.

L’appuntamento urgente per fare il passaporto velocemente a Firenze

Da giovedì 21 marzo 2024, la Questura di Firenze ha dato il via alla procedura per richiedere in modo urgente il passaporto. Accanto alla normale agenda online è possibile accedere alla sezione “Appuntamenti prioritari“, con le disponibilità nelle due settimane successive. Attenzione però, bisogna compilare un modulo di autocertificazione dell’urgenza che, una volta firmato, dovrà essere consegnato al momento dell’appuntamento, insieme alla documentazione cartacea che prova l’urgenza e la data del viaggio. In caso di dichiarazioni false o mendaci si rischierà una denuncia.

- Pubblicità -

Come fare il passaporto in modo veloce se non sono rimasti appuntamenti prioritari

Se anche nel calendario degli appuntamenti prioritari non fosse rimasta alcuna data disponibile per fare il passaporto, sempre dalla stessa sezione online sarà possibile scaricare il “modulo urgenza”, in cui il cittadino potrà autocertificare la necessità di partire entro 15 giorni e quindi di aver bisogno velocemente di fare il passaporto.

Il modello, compilato e firmato, dovrà essere consegnato a mano all’Ufficio Passaporti della Questura di Firenze in via della Fortezza 17, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00, insieme alla documentazione cartacea che provi la necessità di un appuntamento urgente per il passaporto. “Gli operatori una volta ricevuta la richiesta ne valuteranno, caso per caso, i requisiti per il rilascio urgente del titolo di viaggio”, viene spiegato dalla Questura.

- Pubblicità -

La procedura via mail (anche per chi non ha lo Spid)

Rimane comunque attiva la procedura di richiesta di appuntamento urgente online alla Questura di Firenze prevista fino a questo momento per il rilascio o il rinnovo del passaporto, inviando una mail a [email protected]. Questa modalità è prevista “in caso di urgenze adeguatamente motivate o qualora l’utente sia oggettivamente impossibilitato ad usufruire del servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto” perché privo di Spid. Dopo la ricezione della mail, l’Ufficio Passaporti prende in carico le richieste per dare indicazioni e risolvere le problematiche presentate di volta in volta dagli utenti.