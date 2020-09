Concorso straordinario scuola 2020: il calendario delle prove, tutte le date

Nonostante le polemiche e i tira e molla politici c’è il programma. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso per il concorso straordinario della scuola 2020, destinato ai docenti precari delle medie e superiori, il Miur ha reso noto il calendario delle prove di esame, con tutte le date: i posti disponibili sono 32.000 in tutta Italia, mentre le sedi d’esame saranno decise dai singoli uffici scolastici regionali (Usr) entro 15 giorni dall’inizio dei test.

Come già annunciato dopo l’incontro tra la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e i sindacati della scuola le prove prenderanno il via il 22 ottobre 2020 e continueranno fino al 16 novembre in base alla classe di concorso.

Come sarà la prova d’esame e quanto durerà

Il test per il concorso della scuola durerà 150 minuti e sarà composto da 5 domande a risposta aperta sulla materia di insegnamento più un quesito dedicato alla conoscenza della lingua inglese per il livello B2 (quest’ultimo sarà basato sulla comprensione di un testo con 5 domande a risposta aperta).

Il punteggio minimo per superare il concorso straordinario per i docenti delle scuole medie e superiori è di 56 su 80: per ogni quesito sulla materia di riferimento saranno assegnati al massimo 15 punti, mentre per il quesito che riguarda la conoscenza della lingua inglese andranno al massimo 5 punti.

Il calendario del concorso straordinario della scuola 2020: le date

Le prove più attese del calendario sono quelle per italiano, storia e geografia alla scuola secondaria di primo grado (classe di concorso A022) nella mattinata del 3 novembre 2020, matematica (A026) il 2 novembre al mattino, matematica e scienze (A028) la mattina del 4 novembre. Numerosi i posti a disposizione per gli insegnanti di sostegno specializzati, che finiranno sotto esame la mattina del 12 novembre per la scuola media e la mattina del 16 novembre per le superiori.

Ecco quindi il calendario delle prove del concorso straordinario della scuola 2020, con le date divise in base alla classe di concorso:

Giovedì 22 ottobre 2020

Mattina

A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN DARREDAMENTO E SCENOTECNICA

A016 DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA

A057 TECNICA DELLA DANZA CLASSICA

B006 LABORATORIO DI ODONTOTECNICA

Pomeriggio

A009 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE

A033 SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE

A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

B015 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Mattina A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN DARREDAMENTO E SCENOTECNICA A016 DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA A057 TECNICA DELLA DANZA CLASSICA B006 LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Pomeriggio A009 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE A033 SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE B015 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Lunedì 26 ottobre 2020

Mattina

A012 DISCIPLINE LETTERARIE (scuole superiori)

Pomeriggio

A060 TECNOLOGIA (scuole medie)

B005 LABORATORIO DI LOGISTICA

Mattina A012 DISCIPLINE LETTERARIE (scuole superiori) Pomeriggio A060 TECNOLOGIA (scuole medie) B005 LABORATORIO DI LOGISTICA Martedì 27 ottobre 2020

Mattina

A030 MUSICA (scuole medie)

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

A039 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI

B017 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

Pomeriggio

AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE (INGLESE) scuole superiori

A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

B022 LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI

Mattina A030 MUSICA (scuole medie) A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE A039 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI B017 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Pomeriggio AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE (INGLESE) scuole superiori A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE B022 LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Mercoledì 28 ottobre 2020

Mattina

AA24 LINGUE E CULTURE STRANIERE (FRANCESE) scuole superiori

A001 ARTE E IMMAGINE scuole medie

A003 DESIGN DELLA CERAMICA

A036 SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA LOGISTICA

Pomeriggio

AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA scuole medie

AC24 LINGUE E CULTURE STRANIERE (SPAGNOLO) scuole superiori

A002 DESIGN DEI METALLI, DELL”OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME

A061 TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI

Mattina AA24 LINGUE E CULTURE STRANIERE (FRANCESE) scuole superiori A001 ARTE E IMMAGINE scuole medie A003 DESIGN DELLA CERAMICA A036 SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA LOGISTICA Pomeriggio AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA scuole medie AC24 LINGUE E CULTURE STRANIERE (SPAGNOLO) scuole superiori A002 DESIGN DEI METALLI, DELL”OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME A061 TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Giovedì 29 ottobre 2020

Mattina

A044 SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELLABBIGLIAMENTO E DELLA MODA

A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE scuole medie

A058 TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA

A059 TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE PER LA DANZA

Pomeriggio

A014 DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

A052 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI

BD02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO)

Mattina A044 SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELLABBIGLIAMENTO E DELLA MODA A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE scuole medie A058 TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA A059 TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE PER LA DANZA Pomeriggio A014 DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE A052 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI BD02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO) Venerdì 30 ottobre 2020

Mattina

A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE scuole superiori

BB02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)

B024 LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE

B026 LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO

Pomeriggio

A027 MATEMATICA E FISICA

A043 SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE

BC02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)

B003 LABORATORI DI FISICA

Mattina A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE scuole superiori BB02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) B024 LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE B026 LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO Pomeriggio A027 MATEMATICA E FISICA A043 SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE BC02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) B003 LABORATORI DI FISICA Lunedì 2 novembre 2020

Mattina

AI55 STRUMENTO MUSICALE (PERCUSSIONI) scuole superiori

A026 MATEMATICA

A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI

B007 LABORATORIO DI OTTICA

Pomeriggio

AD24 LINGUE E CULTURE STRANIERE (TEDESCO) scuole superiori

AJ55 STRUMENTO MUSICALE (PIANOFORTE) scuole superiori

A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE

A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

Mattina AI55 STRUMENTO MUSICALE (PERCUSSIONI) scuole superiori A026 MATEMATICA A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI B007 LABORATORIO DI OTTICA Pomeriggio AD24 LINGUE E CULTURE STRANIERE (TEDESCO) scuole superiori AJ55 STRUMENTO MUSICALE (PIANOFORTE) scuole superiori A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE Martedì 3 novembre 2020

Mattina

A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA

Pomeriggio

AH56 STRUMENTO MUSICALE (OBOE) scuole medie

AN56 STRUMENTO MUSICALE (VIOLONCELLO) scuole medie

A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

B021 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA

Mattina A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA Pomeriggio AH56 STRUMENTO MUSICALE (OBOE) scuole medie AN56 STRUMENTO MUSICALE (VIOLONCELLO) scuole medie A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI B021 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA Mercoledì 4 novembre 2020

Mattina

A028 MATEMATICA E SCIENZE

Pomeriggio

AD25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA (TEDESCO) scuole medie

AM55 STRUMENTO MUSICALE (VIOLINO) scuole superiori

A038 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE

B011 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

Mattina A028 MATEMATICA E SCIENZE Pomeriggio AD25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA (TEDESCO) scuole medie AM55 STRUMENTO MUSICALE (VIOLINO) scuole superiori A038 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE B011 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Giovedì 5 novembre 2020

Mattina

AG56 STRUMENTO MUSICALE (FLAUTO) scuole medie

A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE scuole superiori

B004 LABORATORI DI LIUTERIA

B020 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA

Pomeriggio

AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA (SPAGNOLO) scuole medie

AO55 STRUMENTO MUSICALE (CANTO) scuole superiori

B012 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

B014 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI

Mattina AG56 STRUMENTO MUSICALE (FLAUTO) scuole medie A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE scuole superiori B004 LABORATORI DI LIUTERIA B020 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA Pomeriggio AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA (SPAGNOLO) scuole medie AO55 STRUMENTO MUSICALE (CANTO) scuole superiori B012 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE B014 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI Venerdì 6 novembre 2020

Mattina

AC55 STRUMENTO MUSICALE (CLARINETTO) scuole superiori

AE24 LINGUE E CULTURE STRANIERE (RUSSO) scuole superiori

A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A023 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA

Pomeriggio

AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) scuole medie

AC56 STRUMENTO MUSICALE (CLARINETTO) scuole medie

AK56 STRUMENTO MUSICALE (SAXOFONO) scuole medie

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

Mattina AC55 STRUMENTO MUSICALE (CLARINETTO) scuole superiori AE24 LINGUE E CULTURE STRANIERE (RUSSO) scuole superiori A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO A023 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA Pomeriggio AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) scuole medie AC56 STRUMENTO MUSICALE (CLARINETTO) scuole medie AK56 STRUMENTO MUSICALE (SAXOFONO) scuole medie A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE Lunedì 9 novembre 2020

Mattina

AI24 LINGUE E CULTURE STRANIERE (CINESE) scuole superiori

A021 GEOGRAFIA

A032 SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA

A040 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Pomeriggio

AJ56 STRUMENTO MUSICALE (PIANOFORTE) scuole medie

A019 FILOSOFIA E STORIA

A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE

BA02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE)

Mattina AI24 LINGUE E CULTURE STRANIERE (CINESE) scuole superiori A021 GEOGRAFIA A032 SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA A040 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Pomeriggio AJ56 STRUMENTO MUSICALE (PIANOFORTE) scuole medie A019 FILOSOFIA E STORIA A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE BA02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) Martedì 10 novembre

Mattina

A020 FISICA

A054 STORIA DELL’ARTE

A062 TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA

B016 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Pomeriggio

AB55 STRUMENTO MUSICALE (CHITARRA) scuole superiori

AD56 STRUMENTO MUSICALE (CORNO) scuole medie

A037 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

B023 LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI

Mattina A020 FISICA A054 STORIA DELL’ARTE A062 TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA B016 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Pomeriggio AB55 STRUMENTO MUSICALE (CHITARRA) scuole superiori AD56 STRUMENTO MUSICALE (CORNO) scuole medie A037 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA B023 LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI Giovedì 12 novembre 2020

Mattina

ADMM SOSTEGNO scuole medie

AW55 STRUMENTO MUSICALE (FLAUTO TRAVERSO) scuole superiori

B018 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA

B019 LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA’ ALBERGHIERA

Pomeriggio

AF56 STRUMENTO MUSICALE (FISARMONICA) scuole medie

A015 DISCIPLINE SANITARIE

A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

B009 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE

Mattina ADMM SOSTEGNO scuole medie AW55 STRUMENTO MUSICALE (FLAUTO TRAVERSO) scuole superiori B018 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA B019 LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA’ ALBERGHIERA Pomeriggio AF56 STRUMENTO MUSICALE (FISARMONICA) scuole medie A015 DISCIPLINE SANITARIE A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE B009 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE Lunedì 16 novembre 2020

Mattina

ADSS SOSTEGNO scuole superiori

AL56 STRUMENTO MUSICALE (TROMBA) scuole medie

A010 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE

A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO

Pomeriggio

AB56 STRUMENTO MUSICALE (CHITARRA) scuole medie

AI56 STRUMENTO MUSICALE (PERCUSSIONI) scuole medie

AM56 STRUMENTO MUSICALE (VIOLINO) scuole medie

B028 LABORATORIO DI TECNOLOGIE ORAFE

Tutte le informazioni sulle prove del concorso straordinario della scuola 2020 sono pubblicate sul sito del Miur, il Ministero per l’Istruzione.