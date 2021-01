Nuovi limiti all’asporto, e di riaprire per cena, visto l’andamento del contagio, al momento non se ne parla nemmeno. Così uno dei pochi modi per gustare una cena preparata da uno chef (ma anche una semplice pizza) rimane la consegna a domicilio del cibo: il nuovo Dpcm 16 gennaio non cambia le regole su quando è permessa e fino a che ora.

Il divieto di vendere cibo o bevande da asporto dopo le ore 18 varrà solo per i bar e non per i ristoranti. Restano però da decidere i codici Ateco delle attività che potranno offrire il servizio anche di sera, un dettaglio che è in corso di definizione. Il servizio di asporto dovrà in ogni caso terminare entro le 22. Nel nuovo Dpcm 16 gennaio non ci saranno invece nuove regole riguardo alla consegna a domicilio di cibo da parte dei ristoranti.

Viste le contingenze, la maggior parte dei ristoranti si è da tempo adeguata ed è quindi piuttosto semplice ottenere la consegna a domicilio per qualsiasi tipo di cibo, dalla pizza al sushi.

Come trovare quale pizzeria consegna a domicilio

Facile è anche scoprire quale ristorante, tra quelli vicini, o quale pizzeria effettua la consegna a domicilio. Si possono consultare i siti web o le pagine social del singolo ristorante oppure basta aprire uno dei motori di ricerca più utilizzati, un servizio online di mappe o un sito di recensioni e cercare ristoranti che offrono la consegna a domicilio attraverso la funzione “vicino a me” (o diciture simili). Le informazioni sono in gran parte aggiornate, sia nelle città che nei centri minori.

Ristoranti e consegna a domicilio: fino a che ora?

Funziona come per l’asporto? C’è un orario limite dopo il quale i pasti non possono più essere portati a casa? Fino a che ora è possibile la consegna a domicilio da parte dei ristoranti? Non c’è nessun limite, la consegna è possibile 24 ore al giorno. L’unico vincolo rimane quello dell’orario di apertura che ciascun ristorante deciderà autonomamente di osservare. È facile immaginare che la maggior parte delle cucine resteranno aperte fino a tarda serata, ma non per tutta la notte.