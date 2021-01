Nuovo Dpcm: quando esce il decreto e cosa succede dopo il 7 gennaio

Non solo un nuovo Dpcm di gennaio, ma anche un nuovo decreto legge “ponte” per stabilire – con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro l’Epifania – le nuove regole anti-Covid dopo il 7 gennaio 2021, quando termineranno i divieti del dl Natale: sono queste le ipotesi sul tavolo del governo Conte. L’esecutivo ha davanti due scadenze imminenti. L’Epifania si poterà via le restrizioni agli spostamenti tra regioni e comuni introdotte dal decreto legge che ha trasformato tutta Italia in zona rossa e arancione durante le feste, mentre l’ultimo Dpcm sarà in vigore fino a venerdì 15 gennaio e quindi servirà un nuovo decreto della Presidenza del Consiglio per prorogare le regole su mascherine, distanza, chiusure e coprifuoco.

Ecco allora quando esce il nuovo Dpcm e quando è atteso il nuovo decreto legge del governo sugli spostamenti tra comuni e regioni.

Cosa cambia dopo il 7 gennaio: il decreto legge, le nuove misure e la zona gialla

Il primo step è all’indomani dell’Epifania, quando scade il decreto Natale, che ha introdotto in tutta Italia dal 24 dicembre al 6 gennaio la zona rossa nei giorni prefestivi e festivi e quella arancione nelle altre giornate. Il 7 gennaio, se non ci fossero interventi del governo, tutte le regioni d’Italia tornerebbero in zona gialla. Quando scadrà il decreto Natale, non arriverà subito un nuovo Dpcm, ma il governo Conte sta lavorando a un provvedimento ponte per introdurre nuove misure e regole dal 7 al 15 gennaio, con un decreto legge ad hoc. Tramontata l’ipotesi, circolata in un primo momento, di un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza.

Le proposte al vaglio del governo Conte per il nuovo decreto legge sono due:

zona rossa nei giorni prefestivi e festivi, arancione negli altri fino al 15 gennaio, come successo durante le feste natalizie. Blocco quindi degli spostamenti tra regioni fino al 15 gennaio due giornate in zona gialla, il 7 e 8 gennaio, poi weekend del 9 e 10 gennaio in zona rossa o arancione e infine dall’11 gennaio le regioni saranno collocate nelle diverse fasce di rischio (gialla, arancione e rossa) in base al monitoraggio del Ministero della Salute dell’8 gennaio.

L’ipotesi è anche quella di abbassare alcune soglie, come l’indice di contagio Rt, in base alle quali le regioni passano da zona gialla, ad arancione e rossa: in parole povere sarà più facile “declassare” le aree a rischio. Ancora in discussione il rientro a scuola per le superiori il 7 gennaio: sulla questione è in corso un confronto con i presidenti delle Regioni. Quando esce il nuovo decreto legge? Secondo gli ultimi aggiornamenti, il Consiglio dei ministri convocato nella nottata d oggi, tra il 4 e il 5 gennaio, potrebbe varare il nuovo provvedimento.

Quando esce il testo del nuovo Dpcm di gennaio, le ipotesi sulle nuove regole

Quindi, con tutta probabilità, il decreto legge di gennaio arriverà in Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio, per entrare in vigore dal 6, mentre per il testo del nuovo Dpcm, il primo del 2021, bisognerà aspettare la prossima settimana: sembra plausibile una conferma della classificazione delle regioni in base ai “colori Covid” (zona gialla, arancione e rossa), ma potrebbero arrivare nuove regole per chiusure e riaperture.

In vista del nuovo Dpcm il ministro per i Beni e le attività culturali Dario Franceschini sta lavorando per aggiungere alle 3 classificazioni di rischio anche una zona bianca Covid, ossia aree del Paese dove i contagi sono sotto controllo ed è possibile la riapertura di cinema, teatri, sale da concerto, musei, mostre, ristoranti, bar, palestre e piscine. Si tratta però di un’ipotesi, le decisioni del governo Conte si conosceranno quando uscirà il testo in pdf sul sito della Presidenza del Consiglio e il Dpcm sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entro il 15 gennaio 2021.