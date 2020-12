Stando solo ai numeri, sarebbe un giorno da festeggiare. I nuovi casi di positivi al Covid in Toscana di oggi, lunedì 28 dicembre, sono infatti 181. Non erano così pochi dal 1° ottobre scorso, quando la seconda ondata aveva ancora da iniziare. Su questa notizia, però, pesa il bassissimo numero di tamponi analizzati.

Ad anticipare i dati del bollettino regionale Covid della Toscana è il presidente della Regione Eugenio Giani sulla sua pagina Facebook, come di consueto. I 181 casi riportati sono frutto dell’analisi di 3.674 tamponi molecolari, ai quali vanno aggiunti 503 test rapidi effettuati. Per quanto riguarda i tamponi, si tratta del numero più basso analizzato in Toscana dall’agosto scorso, escludendo i dati degli ultimi giorni di festività. E anche i test rapidi sono decisamente sotto media.

Coronavirus Toscana, il bollettino del 28 dicembre

È l’effetto del weekend successivo alle festività del Natale, che ha visto la capacità di analisi dei laboratori diminuire drasticamente, anche per la minore disponibilità di personale. Per questo negli ultimi giorni vengono riportati numeri decisamente inferiori rispetto alle scorse settimane.

Si tratta, dunque, di dati che hanno poco rilievo per la lettura dell’andamento del contagio da Covid in Toscana: qualche valore più utile a questo scopo arriverà con il bollettino di oggi, lunedì 28 dicembre, atteso nel primo pomeriggio. I dati sui decessi, sui ricoveri e sui guariti, ad esempio, si muovono indipendentemente dalle festività in calendario.

Ecco intanto i dati che già si conoscono sui contagi di Covid in Toscana oggi, lunedì 28 dicembre.

Covid in Toscana 28 dicembre, i dati di oggi sui contagi

Nuovi contagi di Covid-19 in Toscana (28 dicembre 2020): 181 (ieri erano 227)

di Covid-19 in Toscana (28 dicembre 2020): 181 (ieri erano 227) Tamponi molecolari effettuati in 24 ore: 3.674 (il giorno precedente 3.502)

molecolari effettuati in 24 ore: 3.674 (il giorno precedente 3.502) Test antigenici: 503 (ieri 226)

Coronavirus in Toscana, l’andamento e il punto della situazione

Contagiati dall’inizio dell’emergenza: 118965

Tamponi totali dall’inizio dell’emergenza: 1853030

Aul sito dell’Agenzia regionale di Sanità sono pubblicati i grafici sull’andamento del Covid-19 in Toscana, che verranno aggiornati alle ore 18.00 con i dati del bollettino di oggi, 28 dicembre. Nel tardo pomeriggio si conosceranno anche quanti contagiati ci sono in Italia oggi.