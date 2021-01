Contagi di Covid in Toscana, i dati di oggi (20 gennaio): il bollettino

Un balzo in avanti dei contagi di Covid-19 in Toscana, con 443 nuovi casi positivi, contro i 241 di ieri: sono i dati di oggi (20 gennaio) che arrivano dal bollettino sul coronavirus pubblicato dalla Regione. In aumento però anche i tamponi molecolari e i test rapidi effettuati, mentre diminuisce ancora il tasso di positività: il 2,3% delle persone testate sono risultate positive (439 confermate con tampone molecolare e 4 da test rapido antigenico).

Gli altri dati del bollettino Covid del 20 gennaio fotografano una situazione in leggero miglioramento nei servizi sanitari con 27 posti letto che si liberano negli ospedali, dove sono ad oggi ricoverate 809 persone, di cui 113 in terapia intensiva (8 in meno rispetto a ieri). 18 i decessi comunicati oggi.

Contagi oggi in Toscana: i dati del bollettino Covid di oggi (20 gennaio)

Nuovi contagi di Covid-19 in Toscana (20 gennaio 2021): 443 (ieri erano 241)

di Covid-19 in Toscana (20 gennaio 2021): 443 (ieri erano 241) Tamponi molecolari effettuati in 24 ore: 10.180 (il giorno precedente 7.623)

Test antigenici: 9.347 (ieri 5.619)

Tasso di positività: il 2,3% dei soggetti testati è risultato positivo (ieri 3,16%)

Persone attualmente positive al coronavirus: 8.282 (+0,3% rispetto a ieri)

Ricoverati nei posti di letto Covid della Toscana: 809 (27 in meno)

di cui 113 in terapia intensiva (8 in meno)

(8 in meno) Deceduti comunicati oggi per Covid-19: 18 morti

Guariti nelle ultime 24 ore: 398

Coronavirus in Toscana: l’andamento dei casi dall’inizio dell’emergenza

Contagi di Covid-19 totali, dall’inizio dell’epidemia a oggi: 128.881

Guariti totali 116.561

Deceduti dall’inizio dell’epidemia: 4.038

Questi i dati sui contagi di Covid-19 nelle diverse province della Toscana, con l’aggiornamento dei nuovi casi di oggi (20 gennaio):

35.839 casi complessivi aa Firenze (123 in più rispetto a ieri)

10.970 a Prato (24 in più)

10.934 a Pistoia (26 in più)

8.107 a Massa (49 in più)

13.370 a Lucca (32 in più)

17.627 a Pisa (40 in più)

9.738 a Livorno (32 in più)

11.609 ad Arezzo (71 in più)

5.778 a Siena (39 in più)

4.354 a Grosseto (7 in più)

555 casi positivi sono stati notificati in Toscana, ma si riferiscono a residenti in altre regioni. Approfondimenti sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità (Ars).