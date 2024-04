Goleada viola contro il Sassuolo

- Pubblicità -

La Fiorentina vince nettamente (5-1) contro un Sassuolo sull’orlo del baratro della serie B. Una buona condizione fisica che fa ben sperare in vista della gara di Conference di giovedì contro il Club Brugge. Contro gli emiliani bella prestazione di Sottil e Gonzalez. Agganciato l’ottavo posto a quota 50, gli stessi punti del Napoli che deve venire a giocare a Firenze. L’ottavo posto, lo ricordiamo, oltre a garantire un turno in meno di Coppa Italia garantisce anche la qualificazione alla Conference League del prossimo anno. Vincenzo Italiano dà fiducia a Christensen in porta ed a Kayode e Parisi come terzini. Ranieri e quarta centrali. A centrocampo Narak centrale con Arthur e Duncan. Davanti Koumè con Sottil e Ikonè ai lati. Davide Ballardini si affida Obiang a centrocampo e Pinamonti in attacco.

La partita

Gara a senso unico che permette alla Fiorentina di dimenticare l’eliminazione dalla Coppa Italia e per preparare al meglio la semifinale di andata di Conference League con il Brugge, ma anche per restare attaccata al treno che vale una qualificazione europea attraverso il piazzamento in campionato. Sassuolo sempre più in crisi. Al 17’ Arthur recupera palla dalla sinistra e serve Sottil che, dalla distanza, si accentra e lascia partire dal limite un destro a giro sul quale Consigli non può nulla. È l’1-0. Dopo poco Parisi colpisce anche la traversa. Nel secondo tempo entra Nico Gonzalez e tutto cambia. Al 54’ cross morbido in area di Arthur, Martinez Quarta stacca e di testa trafigge Consigli. Ottavo gol stagionale per il difensore argentino. E 2-0. Passano tre minuti e si vede il Sassuolo. Lancio di Doig per Thorstvedt che batte Christensen con un sinistro potentissimo. Pallone sotto la traversa e portiere incolpevole. Ma il 2-1 dura un minuto Sottil fa partire un cross verso l’area piccola dove c’è Nico Gonzalez che, ancora di testa, non ha difficoltà nel segnare il gol del 3-1. Al 62’ passaggio filtrante di Sottil per Barak che, in area avversaria, si porta avanti il pallone di sinistro e poi trafigge Consigli di destro. Il 5-1 arriva al 66’ con Nico Gonzalez che, di testa, serve Barak, passaggio immediato di ritorno per l’argentino che è bravissimo, dall’interno dell’area di rigore, a stoppare di sinistro e a trovare lo specchio della porta. Seconda vittoria consecutiva, in campionato, per la Fiorentina che adesso può preparare la semifinale di Conference League.

- Pubblicità -

L’allenatore

Soddisfatto, a fine gara, Vincenzo Italiano. “Questa sera abbiamo confermato di avere questa capacita di reagire immediatamente dopo situazioni negative come la brutta sconfitta di Bergamo. L’eliminazione dalla Coppa Italia ci ha lasciato tanta amarezza ma siamo scesi in campo con il giusto atteggiamento. Vincere in casa è stato molto importante, ci aiuterà a preparare la sfida di Conference con lo spirito giusto e con grande convinzione. Arthur sta tornando quello di inizio stagione, quando gioca così, con la volontà di toccare tanti palloni, per noi è tanta roba. Sta iniziando anche a giocare più lungo, bene così. Gonzalez ha giocato 45 minuti. Gli sono serviti, deve avere più continuità all’interno della partita, da qui in avanti sarà fondamentale. Vedete quanto sono importanti i tre davanti, stasera con Sottil e Nico siamo andati molto bene. Non abbiamo scelto obiettivi – conclude Italiano – per non abbassare la guardia. In campionato vogliamo fare più punti possibile, poi c’è questa semifinale davvero importante. Contro il Brugge serve vincere in casa per affrontare la trasferta al ritorno nel modo migliore”.