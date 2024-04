Torna l’Arno Boat a Firenze, per una mini-crociera sul fiume

- Pubblicità -

Con la bella stagione torna l’Arno Boat a Firenze: anche quest’anno, a partire dal primo maggio (meteo permettendo) fino al 6 ottobre 2024, l’imbarcazione elettrica che attraversa l’Arno riprenderà a navigare e ad accogliere i visitatori da tutto il mondo. Un’idea che prende spunto dai battelli parigini nella Senna, per vivere il fiume in modo diverso.

Nonostante le iniziali perplessità durante la sperimentazione dell’anno scorso, l’iniziativa ha avuto un buon successo e adesso l’Arno Boat si prepara a salpare dal Lungarno Diaz per la seconda volta, pronto a far rivivere ai propri passeggeri un’esperienza unica nel cuore di Firenze, anche con aperitivo a bordo o la possibilità di assistere a un mini-concerto.

- Pubblicità -

Da dove passerà l’Arno Boat a Firenze

Il percorso, che inizierà all’altezza di Piazza Mentana, vicino agli Uffizi, passerà sotto Ponte Vecchio e Ponte Santa Trinità, per poi concludersi sotto il Ponte della Carraia e tornare indietro fino al Ponte delle Grazie.

La mini crociera avrà una durata di circa 50 minuti, con una capienza massima a tratta di 60 persone. L’imbarcazione, come affermato dagli organizzatori, è 100% elettrica, con nessun impatto né acustico né ambientale. “Arno Boat è un progetto della città – dichiara Daniela Ghirelli, ideatrice fiorentina del progetto – anche quest’anno faremo attività con le associazioni Trisomia 21 e I Ragazzi di Sipario, oltre ad alcune scuole fiorentine e di altre città, per far scoprire Firenze e i suoi segreti anche ai più giovani“.

- Pubblicità -

Informazioni pratiche: biglietti e prezzi

I biglietti partono da 19 euro per i residenti di Firenze e da 25 per i non residenti, con agevolazioni e sconti per bambini e over 65, e prevedono – a seconda dell’orario – anche la possibilità di poter fare un aperitivo a bordo o assistere a un concerto dal vivo. L’imbarcazione farà una corsa ogni ora per un totale di 8 al giorno: dalle 10.30 del mattino alle 11.30, per poi continuare successivamente dalle 15.30 fino alle 21.30. Dettagli sul sito ufficiale.