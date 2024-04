La Fiorentina cerca la finale di Conference contro il Brugge

- Pubblicità -

Vincenzo Italiano metterà in campo tutti i suoi uomini migliori per la prima semifinale di Conference League contro il Club Brugge. Il ritorno, in Belgio si giocherà mercoledì 8 maggio alle 18,45.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano punta su Belotti, pronto ad essere innescato dal trio formato da Nico Gonzalez-Beltran-Kouamé, con quest’ultimo insidiato da Sottil. In mediana Duncan con Mandragora favorito su Arthur. Difesa con Martinez Quarta al fianco di Milenkovic, Dodò e Biraghi i terzini. Terracciano in porta. Nel Club Brugge da valutare l’ex Bologna Skov Olsen. In porta è indisponibile Mignolet, toccherà a Jackers. Nusa e Jutgla in attacco. A centrocampo Vanaken in regia con Vetlesen e Onyedika mezzali, mentre sulle fasce agiranno Skora e Meijer. Difesa a tre: Ordonez centrale, Sabbe e Balanta ai lati.