Primo maggio, le manifestazioni sindacali in Toscana

- Pubblicità -

Cresce l’attesa per il Primo maggio, che porterà manifestazioni in tutta la Toscana, organizzate dai sindacati. La giornata vedrà la presenza di numerosi cortei e comizi nelle principali piazze della regione, seguiti spesso da pranzi sociali offerti dai sindacati stessi.

Manifestazioni nel territorio di Firenze

Numerose le iniziative nel territorio di Firenze e provincia, con cortei e comizi, organizzati da CGIL, CISL e UIL fin dalla mattina, accompagnati da filarmoniche locali. A Sesto Fiorentino e Montaione verranno anche deposti i fiori ai monumenti ai caduti. A Firenze invece, ci sarà una passeggiata nel pomeriggio sui luoghi legati al lavoro, che proseguirà con un aperitivo e un laboratorio per i bambini. La serata terminerà con musica e racconti alla Camera del Lavoro in via Borgo dei Greci.

- Pubblicità -

Sempre a Firenze, altre sigle sindacali hanno promosso dalle 10 del mattino un corteo dal cantiere Esselunga di Via Mariti fino a piazza Dalmazia. L’appuntamento è stato organizzato dal coordinamento “Ogni giorno il Primo Maggio”, che riunisce vari movimenti sindacalisti di base per rivendicare più tutele lavorative ma anche il diritto alla casa.

Festa nella Fortezza Nuova a Livorno

A Livorno la Fortezza Nuova ospiterà la Festa Internazionale dei Lavoratori e delle Lavoratrici a ingresso gratuito, con dibattiti, street food e area giochi per poter far godere appieno a chiunque del polmone verde cittadino, senza dimenticare il motivo della manifestazione, ossia l’importanza dei lavoratori. Dalle 16.30 inoltre la festa vedrà i concerti di artisti come gli Unchained, con la proposta di colonne sonore di fama mondiale, i Luarte Project e per finire di Bobo Rondelli, prossimo alla pubblicazione del suo nuovo album.

- Pubblicità -

Primo maggio, manifestazioni nelle altre province della Toscana

In tutta la Toscana ci saranno cortei e manifestazioni per il primo maggio, come a Pistoia o Agliana, dove verrà anche organizzata una biciclettata celebrativa dalle 15.30 che terminerà presso il Lago Primo Maggio con concerti e merenda. Iniziative anche nel territorio senese, con l’esposizione a Chiusi delle foto storiche di manifestazioni sociali e sindacali organizzate in Valdichiana dagli anni ’50 in poi.

Le manifestazioni di quest’anno, spiegano CGIL, CISL e UIL, saranno incentrate sull’importanza del legame tra lavoro e giustizia sociale, con lo slogan “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”. Il programma completo delle manifestazioni del Primo maggio è sul sito della CGIL Toscana.

- Pubblicità -

Leggi anche: