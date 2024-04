Eventi del primo maggio a Firenze: cosa fare tra mercati e sagre

Fiere, tradizioni, fiori, sport e iniziative per le buone forchette: tutto quello che c'è da fare in città e nei dintorni per la Festa dei lavoratori

Sono tanti gli eventi organizzati a Firenze in occasione del primo maggio, giornata in cui si celebra la Festa del lavoro con l’intento di ricordare l’impegno da parte dei movimenti sindacali e gli obiettivi sociali ed economici raggiunti dai lavoratori dopo molte battaglie. In questo mercoledì, che per molti sarà di riposo, in città si svolgeranno numerose iniziative: il mercato delle Cascine, il Trofeo del Marzocco con una sfida tra sbandieratori, tanti eventi dedicati ai fiori e alcuni appuntamenti anche nei dintorni fiorentini. Vediamo allora cosa fare a Firenze mercoledì 1 ° maggio 2024 con la nostra guida agli eventi.

Mercato alle Cascine il 1° maggio 2024

Il parco delle Cascine, il più grande parco pubblico di Firenze, si veste a festa presentando l’attesissimo mercato del primo maggio. Tra viale Lincoln e piazza Kennedy, dalle ore 08:00 alle 20:00, si troveranno banchi per fare shopping con sorprese per tutti i gusti: abbigliamento, articoli da regalo, piante e fiori, cibo, birra artigianale e tanto altro ancora. Una bella opportunità per stare in compagnia facendo acquisti e per farsi una passeggiata lungo l’Arno in un incantevole luogo verde a due passi dal centro storico della città.

Eventi della tradizione il primo maggio a Firenze: il Trofeo del Marzocco

Tra gli eventi, in questo mercoledì 1 maggio 2024, torna a Firenze anche il Trofeo Marzocco, l’emozionante gara di sbandieratori in grado di riportarci indietro nel tempo. Prima della gara, i gruppi storici di sbandieratori da Firenze, Pistoia, L’Aquila e Terni saranno accompagnati in piazza della Signoria dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina percorrendo un itinerario nelle vie cittadine. Davanti a Palazzo Vecchio si sfideranno quindi tra loro, accompagnati dall’esibizione dei “Musici”. L’iniziativa, che avrà inizio attorno alle ore 15:30, è a ingresso libero e è inserita nel calendario delle tradizioni popolari fiorentine.

Ultimo giorno per visitare la Mostra Internazionale dell’artigianato

Mercoledì 1 maggio (ore 10:00-20:00) sarà anche l’ultimo giorno per visitare uno degli eventi principali di questi ponti festivi: MIDA, Mostra Internazionale dell’artigianato alla Fortezza da Basso di Firenze. Qui sono ospitati gli stand di 530 espositori con prodotti artigianali dall’Italia e da tutto il mondo, oltre a numerose rassegne e dimostrazioni dal vivo. Al suo interno si svolgono anche saloni tematici, una sorta di fiera nella fiera: Abita, dedicata all’arredamento, e il Salone dell’Arte e del Restauro. Per saperne di più su programma e costo dei biglietti leggi il nostro articolo su MIDA.

Vivo: mercatini, musica e street food all’Ippodromo del Visarno

All’Ippodromo del Visarno in viale degli Olmi, n.12 si terrà la prima edizione di Vivo, un evento interamente dedicato alla valorizzazione delle tante forme di lavoro creativo. Dalle ore 11:00 del primo maggio sarà possibile visitare, immersi nel verde, il Creative Market e le opere artigianali presentate dagli espositori, gustarsi le prelibatezze proposte da food truck selezionati e godersi i dj-set di grandi artisti italiani ed internazionali. L’ingresso è libero fino alle ore 18:00 registrandosi a questo link: a seguire, per gli eventi musicali, è previsto un biglietto a 3 euro.

Ultima chiamata per visitare la Mostra dei fiori nel giardino dell’Orticoltura

Tra gli eventi organizzati per il primo maggio a Firenze si ricorda anche la mostra dei fiori nel giardino dell’Orticoltura che, proprio con la giornata di mercoledì, chiude i battenti per quest’anno. Il parco, a poca distanza da piazza della Libertà, ospita florovivaismo, orticoltura e frutticultura grazie a 75 espositori specializzati e a un programma ricco di iniziative culturali. Un luogo dove trovare tante specie diverse, ricevere consigli dagli esperti e assistere a dimostrazioni pratiche. La fiera è aperta fino a mercoledì 1 maggio dalle 09:00 alle 19:30. L’ingresso è gratuito e si accede dal cancello principale, affacciato su via Vittorio Emanuele II, oppure da quello laterale di via Bolognese n.17.

Il giardino dell’Iris sotto al piazzale Michelangelo

Il 1° maggio vi sarà anche la possibilità di visitare il giardino dell’Iris, oasi floreale situata sotto al piazzale Michelangelo. Realizzato nel 1954 e con una superficie complessiva di circa due ettari e mezzo, il giardino offre una particolare vista sul panorama fiorentino. Essendo poi caratterizzato da vialetti, piazzole e scalette, non solo accoglie 10.000 varietà diverse di Iris ma permette al visitatore di apprezzarle al meglio. Orario di apertura fino al 20 maggio: ore 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso ore 17:30). Ingresso libero.

Eventi del primo maggio a Firenze: la Festa di Calendimaggio a San Salvi

Come ogni anno, mercoledì 1 maggio 2024, tornano gli eventi della Festa di Calendimaggio, che altro non è che la festa della primavera organizzata da Chille de la balanza nel padiglione 6 di San Salvi, alla periferia di Firenze. Anche in questa edizione ci saranno due momenti amatissimi dagli spettatori: il primo è “Dipingi il tuo manifesto” (ore 16:00), invito a realizzare liberamente manifesti da far affiggere sui muri di Firenze come promozione di “FRANCO BASAGLIA 100”, Festival che aprirà la lunga estate sansalvina. Il secondo è il concerto con danze popolari degli Adanzé (dalle ore 18:00), ensemble toscano che presenta un repertorio di musica da ballo di tutta Europa. A questi si aggiunge la presenza di Bar-Uffa!, un punto ristoro all’interno di San Salvi. Ingresso libero con prenotazione consigliata. In caso di maltempo le iniziative si svolgeranno al chiuso.

Eventi del 1° maggio a Firenze: “Vivi i Borghi” nel Quartiere 5

Nella giornata di mercoledì c’è poi una manifestazione podistica ludico motoria non competitiva e aperta a tutti: è Vivi i Borghi nel Quartiere 5, che tornerà ad animare i borghi di Brozzi, Quaracchi, Petriolo e Peretola. Come di consueto, i partecipanti possono scegliere tra due percorsi: uno più breve, di 4,5 km; e uno più lungo, di circa 8 km. Il punto di ritrovo per entrambi gli itinerari è fissato alle ore 09:00 in piazza 1° Maggio a Brozzi con partenza alle 10:00 e ritorno nel medesimo luogo. Per partecipare è necessaria l’iscrizione presso uno dei seguenti punti: A.S.D. Quaracchi LAB (via di Brozzi 97/A) oppure Tabaccheria Garibaldi (via di Peretola 49/R) oppure Centro per l’Età Libera Insieme per Brozzi (piazza Primo Maggio n. 33 – angolo Via di Brozzi) nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 15:30 alle 18:00 e il sabato dalle 09:00 alle 12:00.

Le sagre nei dintorni di Firenze mercoledì 1 maggio 2024

Tante anche le sagre nei dintorni fiorentini in questo primo maggio 2024: dalla sagra del cinghiale e della pizza nello stadio comunale di Pontassieve (ristorante aperto a pranzo dalle 12:00 e cena dalle 19:00) alla sagra del cinghiale presso il Circolo ARCI Chiocchio a Greve in Chianti (aperto a pranzo) fino alla sagra del Cinghiale nel parco urbano di Montespertoli (aperto a pranzo e cena). Allo stadio comunale di Rufina c’è poi la sagra del cacciucco e dei gamberoni alla griglia (ristorante aperto a pranzo dalle 12:00 e cena dalle 19:00), mentre ne circolo MCL di Scarperia si terrà la sagra del tortello e del prugnolo (ristorante aperto a pranzo dalle 12:00 e cena dalle 19:00). Infine, alle porte di Firenze, il primo maggio torna la sagra della schiacciata all’olio, da farcire con affettati e formaggio: l’appuntamento è dalle 9 alle 19 nel giardino dell’Humanitas di Scandicci in via Bessi.