Contagi di Covid in Toscana quasi quadruplicati tra giugno e luglio

Nel giro di poco più di un mese i nuovi contagi da Covid in Toscana sono aumentati del 370%: si è passati dai 211 casi rilevati nel bollettino emesso dalla Regione lo scorso 26 giugno, ai 992 positivi in più del report di oggi, 31 luglio. Una “mini-ondata” estiva che in queste settimane viene segnalata anche in altre regioni italiane e che conferma l’andamento altalenante del virus. In tutto, secondo gli ultimi dati, sono 1.537 i positivi in Toscana tra nuovi e vecchi contagi, ma l’87% presenta sintomi lievi ed è a casa, perché non necessita di cure in ospedale. Cifre che comunque risultano sottostimate, visto che in molti non si sottopongono più al tampone o non prendono in considerazione sintomatologie leggere (raffreddore, mal di gola e simili).

I dati sui contagi di Covid in Toscana del bollettino del 31 luglio: sintomi lievi per molti

Secondo il report del 31 luglio, negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 992 nuovi contagi di Covid: 320 confermati con tampone molecolare e gli altri 672 con test rapido. 200 persone sono ricoverate in ospedale (29 in più rispetto alla settimana precedente, +17%), di cui 7 si trovano in terapia intensiva (2 in più, +40%). Nell’ultima settimana si sono registrati 10 nuovi morti per il Covid in Toscana: 7 uomini e 3 donne con un’età media di 84 anni.

In 1.337 sono invece a casa, perché presentano sintomi lievi o sono asintomatici (273 in più rispetto alla settimana precedente, +25,7%). La normativa in vigore non prevede più l’obbligo di isolamento Covid, ma solo raccomandazioni. La provincia che numericamente ha registrato il numero maggiore di nuovi contagi tra i propri residenti è quella di Firenze (279 in più in una settimana), seguita da Pisa (137), Livorno (97) e Lucca (85). Sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità si trovano i dati in dettaglio.

Perché i contagi aumentano?

A spingere l’avanzata dei contagi di Covid in Toscana, durante questo periodo estivo, è la nuova variante del virus indicata con la sigla KP.3. Ormai è dominante in Italia, secondo il report settimanale del Ministero della Salute. A differenza di quello che succede per l’influenza, per il Covid varianti di questo tipo si sviluppano in tempi più brevi, nel giro di 4 o 6 mesi. Le frequenti mutazioni del coronavirus riescono così a bypassare le difese dell’organismo umano: la protezione acquisita con malattie passate e vaccini non crea una barriera totale a questa infezione.

Ciò spiega l’aumento dei casi in piena estate, quando per di più crescono i contatti con le altre persone (e anche in luoghi al chiuso, viste le giornate di allerta per il caldo). La nuova variante del Covid ha grossomodo gli stessi sintomi di quelle precedenti: febbre, dolori muscolari, mal di testa e di gola e in alcuni casi la perdita temporanea di olfatto e gusto.