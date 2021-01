A che ora parla Conte al Senato e quando è il voto di fiducia: la diretta

Un doppio discorso seguito in diretta dalle principali tv all news e trasmesso in streaming: oggi il premier Giuseppe Conte parla al Senato in vista del voto di fiducia sul governo, ma a che ora parla, quando è prevista la votazione su questa crisi e in che orario si saprà l’esito?

A che ora parla Conte in Senato: la diretta tv e in streaming

Dopo aver ottenuto la fiducia alla Camera dei deputati con 321 sì, oggi il presidente del Consiglio si presenta nell’altro ramo del Parlamento. 9.30: ecco a che ora parla Giuseppe Conte davanti al Senato, in vista del voto di fiducia. Il suo discorso viene trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube e sulla Web Tv del Senato, ma è possibile seguire il suo intervento anche sulle principali tv all news, come Sky tg 24 o Rainews 24.

Sarà però una giornata lunga: il voto di fiducia sul Governo Conte non arriverà subito, ma dopo che avrà parlato il premier inizierà la discussione nell’aula del Senato e il verdetto è atteso ore dopo.

Gli interventi dei senatori e la replica del premier

Conte non parla solo una volta al Senato: in coda agli interventi dei senatori riprenderà la parola per la replica. Dopo il discorso dell’avvocato pugliese, in Senato sono previste 5 ore di discussione ma nel programma di Palazzo Madama ci sono anche due pause, per pranzo dalle 12.30 alle 13.30 e nel pomeriggio, tra le 16.30 e le 17.30.

Se non ci saranno ritardi sulla tabella di marcia, alla ripresa della seduta, quindi alle ore 17.30, il premier Giuseppe Conte prenderà la parola nuovamente per la sua replica prima delle dichiarazioni di voto perla fiducia al governo.

Crisi di governo, caduta o conferma: l’orario del voto di fiducia al Senato

Quindi a che ora c’è il voto di fiducia sul governo Conte in Senato? Quando si saprà se Conte ha avuto la fiducia o no? Il verdetto finale sull’esecutivo è atteso in serata. Se il cronoprogramma sarà rispettato l’orario di inizio delle dichiarazioni di voto, per la fiducia al governo Conte, è previsto dalle 19.30 in poi, mentre i risultati sono attesi un’ora dopo. Anche questa fase delle votazione potrà essere seguita in diretta sulla web tv del Senato o sul canale YouTube (vedi qui sotto).