La coppa degli Europei a Palazzo Vecchio, festa a Firenze

La coppa vinta della Nazionale azzurra agli Europei di calcio sarà esposta a Firenze, a Palazzo Vecchio, oggi e il 2 settembre. Il trofeo sarà nel Cortile di Michelozzo e visibile a ingresso libero negli orari di apertura del Palazzo, dalle 9 alle 19.

Firenze si illumina di azzurro

Firenze omaggia così la Nazionale e, in vista della partita di giovedì contro la Bulgaria per le qualificazioni ai Mondiali 2022, è prevista un’illuminazione straordinaria di colore azzurro, in collaborazione con Silfi, nelle notti del 1 e 2 settembre, delle porti e torri della città, del museo di Santissima Annunziata, della fontana del Nettuno in piazza della Signoria, di San Miniato, del museo del Calcio e dello stadio Artemio Franchi (quest’ultimo con il tricolore).

La coppa degli Europei a settembre al Museo del Calcio

Le iniziative sono state presentate a Palazzo Vecchio dal sindaco Dario Nardella, dal presidente della Figc Gabriele Gravina e dal presidente del Museo del calcio Matteo Marani. La coppa tornerà dal 3 al 5 settembre proprio al Museo del Calcio e ci resterà per tutto il mese di settembre, con le date che saranno comunicate successivamente.

Il nuovo museo del calcio della Nazionale

Come spiegato all’interno del nuovo stadio Artemio Franchi ci sarà spazio per il museo del calcio della Nazionale. Quello attuale, nel frattempo, sarà rimesso a nuovo: ad esempio sarà eliminato il parcheggio che si trova di fronte all’ingresso, proprio per costruire un nuovo accesso, che sia in linea con l’importanza della struttura. La Federcalcio intanto ha annunciato di voler ristrutturare il Centro tecnico di Coverciano.

Nardella: “Il calcio è tornato a casa”

Nardella ha dichiarato che il calcio è tornato davvero a casa, nel luogo dove il gioco ha preso il via dal calcio storico fiorentino. E sul progetto del museo del calcio, ha detto che Firenze diventerà gli Uffizi della Nazionale. Soddisfazione anche da parte di Gravina che ha annunciato massici investimenti su Coverciano.