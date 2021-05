Coprifuoco 2021: a che ora è oggi, quando cambia e quando finisce

Presto il calendario, da solo, non basterà per capire a che ora è oggi il coprifuoco, se alle 23 o a mezzanotte: fino all’estate l’esistenza o meno del divieto dipende anche dalla zona (gialla o bianca) in cui si trova una singola regione. Il nuovo decreto Draghi ha modificato le regole del divieto agli spostamenti notturni. Facciamo chiarezza allora su quando cambia l’orario del coprifuoco, quando finisce in zona gialla e quando verrà tolto l’obbligo di fare rientro a casa la sera.

In zona bianca viene abolito, da subito

Iniziamo dal caso più semplice. In zona bianca, se si esce di sera non è più necessario controllare che ora è: il coprifuoco viene tolto automaticamente con il passaggio delle regioni nella fascia di rischio Covid minore. Quindi in queste aree si può uscire liberamente anche la notte o prima dell’alba. Non ci sono restrizioni per le aperture delle attività, ma restano soltanto le regole di comportamento anti-contagio: obbligo di mascherina e distanziamento tra persone, all’aperto e al chiuso.

Se il trend in calo dei contagi sarà confermato, dal 1° giugno potrebbero passare in zona bianca Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna e così in queste 3 regioni finirà il coprifuoco. Dal 7 giugno si potrebbero unire anche Veneto, Liguria, Umbria e Abruzzo. Per la Toscana in zona bianca bisognerà aspettare almeno metà giugno. Il coprifuoco alle 22 rimane invece in zona arancione e rossa, ma visto l’andamento dei vaccini e il calo della curva epidemiologica, la speranza è che la situazione resti sotto controllo da qui in avanti.

A che ora è il coprifuoco oggi, alle 23 o a mezzanotte: quando cambia e quando finisce in zona gialla

Passiamo alla zona gialla dove il nuovo decreto legge stabilisce una road map verso l’abolizione del coprifuoco, con un progressivo cambiamento dell’orario. In base a queste norme viene stabilito anche quando chiudono bar e ristoranti.

Dunque per capire a che ora è oggi il coprifuoco e quando fare rientro a casa, se alle 22, alle 23 o a mezzanotte, bisogna guardare il calendario:

Coprifuoco alle 23 dal 19 maggio fino al 6 giugno 2021

in zona gialla il coprifuoco non è più alle 22, ma inizia alle ore 23 e termina alle 5 del mattino seguente

Coprifuoco alle 24 dal 7 al 20 giugno 2021

da lunedì 7 giugno cambia l'ora di inizio del coprifuoco che è fissato a mezzanotte e il divieto agli spostamenti finisce alle 5

da lunedì 7 giugno cambia l’ora di inizio del coprifuoco che è fissato a mezzanotte e il divieto agli spostamenti finisce alle 5

Estate 2021: quando tolgono il coprifuoco

21 giugno, ecco quando termina il coprifuoco anche in zona gialla. Se con l’arrivo dell’estate 2021 alcune regioni saranno ancora in zona gialla, il divieto agli spostamenti notturni decadrà automaticamente anche in queste aree. È quanto deciso dall’ultimo decreto legge sull’emergenza Covid all’articolo 1 (qui il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Alcune forze politiche spingono però per una revisione delle regole già nelle prossime settimane. Quindi, se non ci saranno cambiamenti, dal 21 giugno la domanda “a che ora è il coprifuoco oggi?” sarà solo un ricordo.