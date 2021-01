Solo cibo d’asporto e consegne a domicilio in arancione e area rossa. Nella fascia di rischio Covid minore, invece, i servizi di ristorazione possono restare aperti al pubblico, ma con alcune restrizioni perché l’ultimo Dpcm stabilisce a che ora chiudono bar e ristoranti in zona gialla. Se per i negozi non ci sono particolari limiti di orario, se non quelli del coprifuoco (stop dalle 22 alle 5), le attività come bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e rosticcerie devono chiudere prima: niente aperitivo, se non si vuole brindare molto in anticipo, e stop alla cena fuori. Via libera al pranzo al ristorante o al bar ma con un numero massimo di commensali al tavolo.

A che ora chiudono i bar e i ristoranti in zona gialla: i limiti di orario

Secondo il Dpcm in vigore fino al 15 gennaio, nella zona gialla i bar, i ristoranti e gli altri esercizi di ristorazione sono aperti regolarmente, ma chiudono alle 18.00. Dallo scoccare di questo orario fino alle 22.00 è consentito solo l’asporto di bevande e cibo, i clienti però non possono consumare i prodotti davanti o nei pressi dell’attività. Per la consegna a domicilio non ci sono limiti di orario, può essere fatta sempre.

In zona gialla si può quindi fare colazione e prendere un caffè al bancone del bar (mantenendo la distanza di sicurezza), andare a pranzo al ristorante, fare merenda in pasticceria al tavolo o prendere un gelato, ma non è possibile cenare fuori. Ci sono bar e ristoranti che non chiudono alle 18: si tratta delle stazioni di servizio lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, via libera anche alla cena nei ristoranti degli alberghi, che sono però a disposizione soltanto di chi pernotta nella struttura.

Il numero massimo di persone al tavolo

Anche in zona gialla sono confermate le regole per chi va a mangiare al ristorante, in trattoria, in pizzeria o in qualunque altro locale. Il Dpcm in vigore fino al 15 gennaio (qui il testo in pdf) stabilisce non solo a che ora chiudono bar e ristoranti ma anche quante persone possono mangiare a uno stesso tavolo: il numero massimo è di 4 commensali non conviventi.

Con tutta probabilità il nuovo Dpcm previsto il 16 gennaio non cambierà queste regole: bar e ristoranti aperti in zona gialla fino alle ore 18 e nessuna novità sull’ora in cui chiudono.