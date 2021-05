Toscana in zona bianca, da quando? È ancora lontana, resta il coprifuoco

La Toscana resta gialla e non diventerà zona bianca dal 7 giugno, quando le prime regioni italiane passeranno nella fascia di rischio inferiore, caratterizzata da un allentamento delle regole anti-Covid e dalla scomparsa del coprifuoco. Bisognerà aspettare ancora e sorvegliare l’andamento della curva epidemiologica. I primi effetti dei vaccini si fanno sentire: i dati sui contagi di coronavirus fanno restare la Toscana gialla, tuttavia l’incidenza settimanale dei casi non consente ancora un passaggio in zona bianca.

Secondo quanto emerso dalla cabina di regia dello scorso 17 maggio, quando è stato definito il nuovo decreto legge riaperture con allentamenti ai divieti del “vecchio” Dpcm, 6 regioni si muovono verso la zona bianca: nell’elenco non figura la Toscana. Se il trend dei contagi verrà confermato, da lunedì 7 giugno passeranno in zona bianca Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Quando la Toscana può diventare zona bianca: i parametri per il cambio di colore

La Toscana, come tutte le altre regioni italiane, può diventare zona bianca solo quando l’incidenza dei contagi è sotto i 50 casi settimanali ogni 100.000 abitanti per 21 giorni consecutivi. Questo significa che servono dei dati omogenei nell’arco di 3 settimane e che una volta promossi nella “white list”, si può essere retrocessi già dopo 7 giorni.

Il decreto legge riaperture bis ha modificato i parametri per le altre zone Covid. Dagli indicatori presi in considerazione per il cambio di colore scompare l’indice Rt, che misura la velocità di trasmissione del Covid-19, mentre ha più peso la percentuale di occupazione dei posti letto negli ospedali e nelle terapie intensive. Al momento in Toscana queste ultime sono occupate al 29% (la media nazionale è del 19%), dicono i numeri dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Per il dato sull’incidenza dei contagi bisognerà attendere il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità di venerdì.

Le regole della zona bianca

Quando (e se) la Toscana diventerà zona bianca non sarà più previsto il coprifuoco e non ci saranno più limitazioni alle attività: le uniche regole anti-contagio riguarderanno i comportamenti delle persone. In zona bianca sono dunque confermate le misure sul distanziamento e sul contingentamento degli ingressi, oltre all’obbligo di indossare la mascherina al chiuso e all’aperto.