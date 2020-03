Altri 160 casi positivi al coronavirus e quattro morti in più rispetto a ieri: questi i dati relativi alla regione Toscana secondo quanto comunicato dalla Protezione civile con il bollettino aggiornato al pomeriggio di oggi, sabato 14 marzo.

In totale, i casi in Toscana salgono a 614 positivi al coronavirus. Di questi, 160 sono ricoverati con sintomi negli ospedali, 26 in più rispetto a ieri. Sale anche il numero dei pazienti in terapia intensiva, altri 10 nuovi casi che portano il totale a 87. I pazienti in isolamento domiciliare sono 367, aumentati di 123 unità da ieri.

Coronavirus, il quadro del contagio in Toscana al 14 marzo

Ad oggi, sabato 14 marzo, il coronavirus ha causato 9 morti in Toscana, quattro in più rispetto a ieri. Si tratta di 8 uomini e una donna di età compresa tra i 70 e i 98 anni. Tutti, informa la Regione, erano già affetti da patologie concomitanti. Tre risiedevano in provincia di Lucca, tre in provincia di Massa Carrara, uno ciascuno in quelle di Pistoia, Pisa e Livorno.

Non cambia invece il numero dei guariti, che restano 10. Il totale dei casi, contando positivi, deceduti e guariti, sale a 630, +160 nell’ultimo giorno.

Sostanzioso l’aumento dei tamponi, 546 nuovi test completati nelle ultime 24 ore e un totale che sale a 4595.

I dati riportati sono quelli comunicati oggi alle ore 16.30 dagli uffici dell’assessorato alla salute della Regione Toscana. Dati che sono stati poi recepiti dalla Protezione civile per il consueto aggiornamento delle 18.

Coronavirus a Firenze, 31 nuovi casi (14 marzo)

Nella provincia di Firenze si sono registrati 31 nuovi casi di positivi al coronavirus nella giornata di sabato 14 marzo. Salgono così a 132 i positivi nel territorio della Città metropolitana di Firenze, la più colpita dal virus in Toscana.

Al secondo posto c’è la provincia di Lucca con 96 casi (+17 da ieri), seguono Massa Carrara con 88 (+23), Pistoia con 63 (+15), Pisa con 62 (+11). In provincia di Siena sono 58 (+17), a Livorno 40 (+13), a Prato 33 (+7). Chiudono Grosseto con 31 (+15) e Arezzo con 27 (+11). Il che porta ad un totale per la Asl centro di 228, per la Asl nord ovest di 286 e per la Asl sud est di 116.

Ad oggi sono 6 le guarigioni virali (casi negativizzati), 5 le guarigioni cliniche e 630 i casi attualmente positivi.