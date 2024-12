Esplosione Calenzano: nessun rischio per salute e acqua potabile

- Pubblicità -

Dopo l’esplosione nel deposito ENI di Calenzano (Firenze), arrivano i risultati delle prime analisi su aria, fiumi e acqua potabile scattate subito dopo l’incidente. Il Comune di Calenzano ha comunicato che Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha escluso rischi per la salute a seguito dell’incendio, domato grazie all’intervento rapido dei vigili del fuoco. Dopo lo scoppio si è levata un’alta colonna di fumo nero, visibile da tutta la piana fiorentina, che il vento ha disperso in poco tempo.

Cessato l’allarme per il rischio inquinamento dell’aria

A partire dalle ore 16, informa la Prefettura di Firenze, è stato dichiarato il cessato l’allarme per il rischio inquinamento, seguito all’esplosione di Calenzano, mentre Publiacqua rassicura sulla sicurezza dell’acqua potabile. I cittadini che si trovavano nel raggio di 5 chilometri dall’incidente, nei momenti successivi all’incendio, sono stati raggiunti dal messaggio del sistema IT-Alert, con un avviso sul proprio cellulare che invitava a recarsi al chiuso e tenere porte e finestre chiuse.

- Pubblicità -

Secondo le prime ricostruzioni, lo scoppio è avvenuto davanti alle pensiline in cui alcune autobotti stavano caricando carburante prima di ripartire per la distribuzione. Ci sarebbe stata una perdita di liquido. Sull’avvenuto sono in corso gli accertamenti degli inquirenti. L’area è stata posta sotto sequestro e la procura di Firenze aprirà un procedimento per verificare eventuali responsabilità.

Esplosione a Calenzano: non ci sono problemi per l’acqua potabile

Publiacqua informa i cittadini dei Comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Prato che, a seguito dell’esplosione nel deposito ENI, non si registrano problemi per quanto riguarda l’acqua potabile. Il gestore idrico – si spiega in una nota – “proseguirà comunque a monitorare l’evolversi della situazione anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni, a garanzia della qualità dell’acqua erogata”.

- Pubblicità -

15 aziende evacuate

Intanto 15 aziende con stabilimenti nei pressi dell’area dell’incidente hanno subito danni e sono state evacuate in via precauzionale. Sono in corso verifiche per capire se il personale potrà tornare al lavoro in sicurezza. Per il 9 e il 10 dicembre il Comune di Calenzano ha proclamato il lutto cittadino, annullando tutti gli eventi in programma. In queste due giornate saranno chiusi il Palazzetto dello Sport e la piscina comunale. Inoltre un’ordinanza comunale prevede la chiusura, dalle ore 20 del 9 dicembre alle ore 6 del 10 dicembre di via di Le Prata dall’intersezione con via di Pratignone a quella con via di Prato, oltre alla chiusura dei due parcheggi davanti al Palazzetto dello sport e alla piscina comunale.