Tramvia Vacs, l’apertura della tratta per San Marco slitta al 2025

Niente regalo di Natale per chi a Firenze si sposta in tramvia: l’apertura della nuova tratta verso piazza San Marco (la cosiddetta Vacs, variante al centro storico) slitta ancora, con l’inaugurazione che non potrà essere fatta prima di gennaio 2025. È questo l’esito delle verifiche eseguite dalla commissione dell’ANSFISA, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali, che fa capo al Ministero dei Trasporti. Intanto il Comune ha promosso un tavolo di confronto con le ditte per ottimizzare i tempi dei semafori, soprattutto quelli sui viali e in piazza della Libertà, che negli ultimi giorni hanno avuto ripercussioni sul traffico cittadino.

Quali sono i tempi per l’apertura della VACS, il percorso della tramvia verso San Marco

Entro l’inizio della terza settimana di dicembre le ditte concluderanno gli ultimi interventi, poi scatterà il pre-esercizio. In questa fase i vagoni circoleranno come se la linea della tramvia per piazza San Marco fosse effettivamente in funzione, ma senza passeggeri a bordo: per l’inaugurazione della VACS e l’apertura della tratta alle corse “convenzionali” bisognerà aspettare la prima metà di gennaio 2025. La commissione ministeriale ha stabilito infatti che il periodo di pre-esecizio dovrà essere di 20 giorni, durante i quali saranno eseguiti tutti i controlli sul funzionamento dell’intera infrastruttura.

Sarà anche l’occasione per gli autisti per prendere familiarità con il nuovo percorso, che è un’estensione della linea 2 per Novoli e l’aeroporto. Verranno anche verificati i tempi di percorrenza. Al termine di questo periodo dovrà arrivare l’autorizzazione all’esercizio da parte della Regione Toscana.

Un tavolo per regolare al meglio i tempi dei semafori

“Prendiamo atto delle tempistiche stabilite dalla commissione ministeriale – ha commentato l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio – e lavoreremo perché tutto avvenga con il minor impatto possibile per la cittadinanza nel periodo delle festività natalizie“. Proprio per minimizzare l’effetto sulla viabilità della nuova linea il Comune ha riunito le ditte per regolare i tempi dei semafori della tramvia. “L’obiettivo è una piena integrazione dei flussi con il minor impatto possibile sul traffico”, ha spiegato Giorgio. Durante il pre-esercizio sarà previsto l’impiego di pattuglie della polizia municipale per gestire eventuali criticità della circolazione.