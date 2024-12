Esplosione raffineria a Calenzano: boato sentito anche a Firenze

- Pubblicità -

Un’esplosione si è verificata intorno alle ore 10.15 di oggi, 9 dicembre, in una raffineria di Calenzano: il forte boato è stato avvertito anche a Campi Bisenzio (pure nel vicino centro commerciale I Gigli), Scandicci, da varie zone di Firenze e Prato. L’incidente si è verificato all’interno del deposito ENI di Calenzano, nei pressi del campo sportivo (via del Pescinale).

Esplosione a Calenzano (Firenze): le prime informazioni e i feriti

La notizia è stata confermata anche dal presidente della Regione Eugenio Giani sui suoi canali social. La densa colonna di fumo nero è visibile dai comuni vicini. Sul posto il sistema di regionale di emergenza sanitaria, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine. Sono stati allertati tutti gli ospedali e i pronto soccorso del territorio. Secondo le prime informazioni sono 5 i feriti. “È stata come una bomba“, raccontano alcuni testimoni. A seguito dell’esplosione in alcune abitazioni nei pressi della raffineria si sono registrati danni alle finestre, con i vetri andati in frantumi.

“Tenete porte e finestre chiuse”

Il Comune di Calenzano comunica che l’area della raffineria in cui si è verificata l’esplosione è circoscritta e al momento sono in corso le verifiche del caso. “Invitiamo la popolazione a non avvicinarsi alla zona”, si legge sui canali social dell’amministrazione che ha raccomandato a chi risiede nei pressi dell’impianto di tenere chiuse porte e finestre e spegnere eventuali impianti di climatizzazione. Lo stesso consiglio è arrivato, in via precauzionale, anche dal Comune di Campi Bisenzio.

