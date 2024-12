Sciopero a Firenze e lutto regionale in Toscana l’11 dicembre

- Pubblicità -

È il momento del cordoglio dopo l’esplosione e l’incendio che hanno interessato il deposito ENI di Calenzano (Firenze): la giunta toscana ha previsto il lutto regionale mercoledì 11 dicembre 2024, mentre Cgil, Cisl e Uil nella stessa giornata hanno proclamato uno sciopero generale provinciale a Firenze. I sindacati chiedono maggiore sicurezza sul lavoro.

Cosa prevede il lutto regionale in Toscana l’11 dicembre

A seguito della tragedia di Calenzano in cui sono morte 4 persone (una è ancora dispersa), il presidente della Toscana Eugenio Giani ha proclamato una giornata di lutto regionale mercoledì 11 dicembre, che prevede bandiere a mezz’asta e listate a lutto sugli edifici della Regione.

Giani ha invitato gli enti locali e quelli decentrati dello Stato ad aderire alla giornata di cordoglio, le scuole saranno aperte ma potranno essere previsti momenti di raccoglimento e riflessione. Spetterà ai singoli comuni decidere se annullare gli eventi pubblici sul proprio territorio. Il Comune di Calenzano invece ha deciso il lutto cittadino già il 9 dicembre, giorno dell’esplosione, e martedì 10 dicembre.

Sciopero a Firenze l’11 dicembre dopo l’esplosione di Calenzano

Mercoledì 11 dicembre 2024 non ci sarà solo il lutto regionale: i sindacati Cgil Firenze, Cisl Firenze Prato e Uil di Firenze hanno indetto uno sciopero generale di 4 ore (a fine turno) in provincia di Firenze per chiedere maggiore sicurezza sul lavoro. Nel pomeriggio verrà organizzata anche una manifestazione a Calenzano, tra le ore 14:30 e le 16:30: il luogo sarà comunicato a breve.

Cgil, Cisl, e Uil di Firenze, in una nota, esprimono “dolore per la tragedia, cordoglio per le vittime, vicinanza ai feriti e ai familiari, gratitudine verso i soccorritori, oltre a tanta rabbia per quello che è successo; siamo di fronte all’ennesima tragedia sul lavoro con dimensioni e risvolti ancora da capire su vari fronti. Quello che è successo è inaccettabile, attendiamo il lavoro degli inquirenti per fare luce sulle modalità di quanto accaduto. Senza sicurezza non c’è lavoro, non c’è dignità, non c’è vita”. Lo sciopero dell’11 dicembre a Firenze riguarderà tutti i settori: le modalità per i mezzi pubblici, come bus e tramvia, saranno comunicate nelle prossime ore.