Firenze Rocks 2025, chi ci sarà? Gli artisti in programma

Giorno dopo giorno si delinea il programma di Firenze Rocks 2025, con l’annuncio di artisti di calibro che calcheranno il palco della Visarno Arena: Green Day, Guns N’ Roses e, ultima novità, anche i Korn. Gli organizzatori l’avevano promesso: dopo un’edizione un po’ sottotono e ridotta nei tempi, il festival sarebbe tornato a fare faville. E così dopo qualche mese di attesa, ecco arrivare le prime conferme. Dalle date e dagli headliner già comunicati si intuisce il ritorno a una kermesse su 4 giorni, dal giovedì alla domenica, ma ancora manca all’appello il nome di punta del sabato. Vediamo allora cosa si sa già sull’edizione 2025 di Firenze Rocks e chi ci sarà.

Giovedì 12 giugno: a Firenze Rocks 2025 i Guns N’ Roses

C’è grande attesa per il ritorno alla Visarno Arena dei Guns N’ Roses, dopo che il gruppo californiano è passato dal Firenze Rocks nell’edizione del 2018. Saranno loro gli ospiti principali della prima serata, giovedì 12 giugno, anticipati dai Rival Sons, band californiana che girerà l’Europa e il Medio Oriente insieme ad Axl Rose e soci per il tour mondiale. La vendita dei biglietti parte in anteprima per gli iscritti sul sito di Live Nation e per chi ha scaricato l’app ufficiale di Firenze Rocks, dalle ore 9.00 di giovedì 12 dicembre. Quella generale prenderà il via invece alle ore 9.00 di venerdì 13 dicembre su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket. I nomi degli altri artisti devono essere ancora annunciati.

Chi ci sarà a Firenze Rocks venerdì 13 giugno: i Korn

Il programma della seconda giornata di Firenze Rocks 2025 sarà all’insegna del metal, con una delle band più influenti di questo genere, i Korn. Ma venerdì 13 giugno suoneranno alla Visarano Arena anche i Public Enemy capitanati da Chuck D e Flavor Flav, gli Enter Shikari, con il loro inconfondibile mix di post-hardcore, elettronica, punk e rock sperimentale, e i Soft Play, dal sound sperimentale. L’apertura della vendita dei biglietti per il concerto dei Korn e per la seconda giornata di Firenze Rocks 2025 scatterà alle ore 10 di giovedì 12 dicembre su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket, anticipata mercoledì 11 dicembre per gli iscritti su Live Nation e sull’app di Firenze Rocks.

Domenica 15 giugno: Green Day alla Visarno Arena

I primi artisti del programma di Firenze Rocks a essere annunciati sono stati i Green Day, anche loro non nuovi alla Visarno Arena. Tornano nell’ippodromo nel parco delle Cascine dopo 3 edizioni del festival. In questo caso la vendita dei biglietti è già partita, ecco i costi per vedere i Green Day dal vivo (e gli altri ospiti della giornata conclusiva di Firenze Rocks): dai 68 euro del “pratone” fino agli 85 euro del Pit 1, oltre ai pacchetti vip che partono da 223 euro.

