Poche rotazioni per la Fiorentina in Conference League

- Pubblicità -

Dopo la vittoria col Cagliari la Fiorentina torna a giocare la Conference League. Giovedì 12 dicembre (18:45) i viola ospitano al Franchi la formazione austriaca del Lask. Gara che i viola vogliono vincere, e Palladino ha dunque in mente alcune rotazioni ma in pochi ruoli, per rientrare tra le squadre che passano direttamente agli ottavi di finale senza il turno di playoff di febbraio.

Le probabili formazioni

Raffaele Palladino dovrà tenere conto che domenica la Fiorentina giocherà, in campionato, contro il Bologna e starà attento al minutaggio dei suoi giocatori. In porta ci sarà l’esordio europeo del giovane Martinelli, classe 2006. Nella difesa a quattro spazio per Kayode, Quarta, Parisi e Moreno. In mediana dovrebbero giocare Richardson e Mandragora. In avanti Colpani, Beltran e Sottil a sostegno di Kean.

- Pubblicità -

L’allenatore degli austriaci Schopp dovrà fare a meno del portiere Siebendhall, assente per squalifica, al suo posto giocherà Jungwirth. La difesa a quattro sarà composta da Bello, Smolcic, Ziereis e Bogarde. A centrocampo giocherà Berisha, ex della Lazio. Al suo fianco Jovicic, sulle fasce Flecker e il capitano Zulj. In avanti Ljubicic e Entrup.