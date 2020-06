Coronavirus in Toscana, dati e notizie di oggi, 13 giugno

Ancora 7 nuovi casi, tutti nelle provincia di Firenze. Le ultime notizie sul coronavirus in Toscana confermano che, ad oggi, sabato 13 giugno, il contagio resta sotto controllo ma non arretra ancora. Sono due decessi, 13 i nuovi guariti.

I casi dall’inizio dell’epidemia salgono a 10.172. Ad oggi restano 502 pazienti attualmente positivi. I casi in provincia di Firenze salgono a 3.504 con i 7 nuovi rilevati nelle ultime ventiquattro ore. La mappa del coronavirus in Toscana per il resto rimane invariata da ieri: 569 a Prato, 679 a Pistoia, 1.051 a Massa Carrara, 1.366 a Lucca, 897 a Pisa, 557 a Livorno, 679 ad Arezzo, 441 a Siena, 429 a Grosseto.

Coronavirus, ultime notizie in Toscana (13 giugno)

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 273 casi per 100.000 abitanti, contro una media italiana di circa 391. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 539 casi ogni 100.000 abitanti, Lucca con 352, Firenze con 346. La più bassa Siena con 165.

Restano ad oggi 453 persone in isolamento a casa, positive ma con sintomi lievi o asintomatiche. Sono 7 rispetto a ieri. Altre 3.249 persone (-85 rispetto a ieri) sono isolate dopo aver avuto contatti con persone contagiate.

Tornano ad aumentare le terapie intensive

Scende di una unità il numero dei ricoverati complessivi negli ospedali toscani, ad oggi 49, ma torna a salire quello dei pazienti in terapia intensiva. Sono 16, due in più rispetto a ieri.

Ci sono però complessivamente 13 nuovi guariti che aggiornano il totale a 8.588. Sono 594 persone “clinicamente guarite” (-71 rispetto a ieri) divenute cioè asintomatiche, e 7.994 (+84 rispetto a ieri) guarite a tutti gli effetti con doppio tampone negativo.

I nuovi decessi sono quelli di un uomo e una donna, entrambi residenti in provincia di Lucca e con un’età media di 89,5 anni. Il totale dei morti per le conseguenze del Covid 19 in Toscana sale a 1.082, così ripartiti per provincia: 395 a Firenze, 49 a Prato, 80 a Pistoia, 162 a Massa Carrara, 138 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 46 ad Arezzo, 31 a Siena, 23 a Grosseto. Altre 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Numeri che valgono un tasso grezzo di mortalità pari a 29 deceduti ogni 100 mila residenti. La media italiana è di 56,7. Il tasso più alto in provincia di Massa Carrara (83,1), seguono Firenze (39,1) e Lucca (35,6), il più basso a Grosseto (10,4).

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 289.524, 2.831 in più rispetto a ieri. Quelli analizzati oggi sono 3.299. Sono i dati accertati alle ore 12 di oggi, sabato 13 giugno, per il bollettino quotidiano della Regione Toscana.