Calano i nuovi casi, ma diminuiscono anche i tamponi effettuati: sono queste le ultime notizie che arrivano dal bollettino sul coronavirus in Toscana diffuso oggi, lunedì 31 agosto 2020, dalla Regione. Ecco i dati nel dettaglio: i contagi sono 73 in più (ieri erano stati 98), mentre i test anti-Covid 4.438 (24 ore fa erano estati oltre 6.400).

L’età media dei nuovi contagiati è di 38 anni: il 32% ha meno di 26 anni, il 29% tra 26 e 40 anni, il 25% tra 41 e 65 anni, il 14% ha più di 65 anni. Più della metà, il 63%, è asintomatico, il 25% ha sintomi lievi. 11 casi sono legati a rientri dall’estero, di cui uno per motivi di vacanza (in Croazia), 5 casi invece sono collegati a a rientri da altre regioni italiane (3 Sardegna, 2 Emilia Romagna).

I casi di coronavirus in Toscana: i dati del 31 agosto 2020

In Toscana, al 31 agosto 2020, sono 1.574 le persone attualmente positive al coronavirus (+4,7% rispetto a ieri): la maggior parte, 1.514 soggetti, sono in isolamento a casa con sintomi lievi o senza particolari sintomi, 60 pazienti sono ricoverati nei posti letto Covid (+13,2%), di cui 8 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri, +60%).

Due persone in più sono guarite e non si registrano nuovi morti. 3.734 soggetti (47 in più, +1,3%) sono in “quarantena” perché hanno avuto contatti con contagiati.

I dati sull’andamento del Covid in Toscana

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, in Toscana si sono registrati complessivamente 11.858 i casi di positività, con questa distribuzione in base alla provincia: 3.673 a Firenze (12 in più rispetto a ieri), 623 a Prato (1 in più), 825 a Pistoia (1 in più), 1.228 a Massa (7 in più), 1.536 a Lucca (11 in più), 1.066 a Pisa (5 in più), 557 a Livorno (5 in più), 842 ad Arezzo (22 in più), 509 a Siena, 485 a Grosseto (8 in più). Sono 514 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni (1 in più). Fino a oggi sono stati fatti 539.518 tamponi.

I guariti – secondo le ultime notizie di oggi, 31 agosto – si attestano a quota 9.143, mentre i decessi totali sono 1.141: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 175 a Massa Carrara, 146 a Lucca, 91 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Coronavirus: il confronto Toscana – Italia (dati aggiornati al 31 agosto)

La Toscana, secondo i dati elaborati dall’Agenzia regionale di Sanità, resta la decima regione italiana per incidenza del coronavirus, con numerosità con circa 318 casi ogni 100.000 abitanti, contro la media nazionale di ieri di circa 444. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara (630 casi ogni 100.000 abitanti), Lucca (396), Firenze (363), la più bassa Livorno (166).

Sul fronte dei decessi, il tasso di mortalità in Toscana per Covid-19, ossia il rapporto tra il numero di deceduti e la popolazione residente, è di 30,6 morti ogni 100.000 residenti contro il 58,8 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (89,8), Firenze (41,2) e Lucca (37,6), il più basso a Grosseto (11,3).