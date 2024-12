The Social Hub: il nuovo hotel-studentato in viale Belfiore a Firenze

Come sarà la nuova struttura nata nell'ex area Fiat, il secondo albergo in città della catena olandese. Apertura a inizio 2025. E una parte sarà accessibile anche al pubblico, non solo ai clienti

- Pubblicità -

80.000 metri quadrati totali, 550 camere e anche una piscina olimpionica sul tetto. Prende forma il nuovo studentato di lusso targato The Social Hub (il “vecchio” Student Hotel) nell’ex area Fiat di viale Belfiore a Firenze, che aprirà i battenti a inizio 2025. I lavori nel complesso sono a buon punto e adesso arriva anche la data in cui la struttura ricettiva, la seconda in città del gruppo olandese dopo quella in viale Lavagnini, sarà attiva. Già aperte le prenotazioni, ma una camera non sarà così a buon mercato.

L’apertura del nuovo Social Hub di Firenze, in viale Belfiore

The Social Hub ha annunciato che l’apertura della nuova struttura in viale Belfiore è fissata per il 1° febbraio 2025. A disposizione 550 camere, spazi di coworking per oltre 600 persone, ristoranti, bar, aree per riunioni ed eventi, palestra, una piscina olimpionica sul tetto con tanto di bar “rooftop“.

- Pubblicità -

In più un giardino pensile da 7.000 metri, per gran parte accessibile al pubblico attraverso una scala esterna nel cuore del quartiere San Jacopino. Nell’ex area Fiat, rimasta per anni un buco nero a pochi passi dal centro storico, i lavori sono iniziati nel 2019 e sono proseguiti con qualche ritardo, anche a causa della pandemia. Il progetto di recupero prevede, oltre allo studentato realizzato tra viale Belfiore e l’angolo con via Benedetto Marcello, anche negozi, un parcheggio pubblico, spazi aperti alla cittadinanza e un boulevard pedonale.

Quanto costa stare nel Social Hub di viale Belfiore

In vista dell’apertura del 1° febbraio 2025 è possibile già prenotare una camera nel nuovo Student Hotel, con prezzi non proprio per tutte le tasche. Per gran parte dell’anno le stanze sono riservate agli studenti. Una singola standard parte da 1.256,29 euro al mese, quella queen, poco più grande, da 1.344,13 euro e il prezzo della versione excutive è una quarantina di euro più alto. Come già succede in viale Lavagnini, non sarà un hotel riservato esclusivamente ai clienti: ci saranno anche eventi speciali aperti alla cittadinanza.

Come sarà il nuovo Social Hub di viale Belfiore 1 di 5