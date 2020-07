Coronavirus in Toscana, i dati dell’8 luglio: 7 casi positivi e 2 morti

Dopo le notizie dei piccoli focolai registrati nei giorni scorsi, oggi la situazione del coronavirus in Toscana sembra tornata sotto controllo, stando al bollettino della Regione: all’8 luglio 2020 si contano 7 nuovi positivi al Covid (+0,07% rispetto al giorno precedente) e 2 morti in più. Si tratta di due donne, con un’età media di 92 anni, decedute a Firenze.

Coronavirus in Toscana: i dati di oggi, 8 luglio

Al momento le persone positive al coronavirus sono 341: la maggior parte, 327, si trovano in isolamento a casa, con sintomi lievi o del tutto assenti, mentre 14 sono ricoverate nei posti letto Covid della Toscana (una persona in più rispetto a 24 ore fa), di cui 2 in terapia intensiva (una in più rispetto a ieri). Altri 994 soggetti sono isolati a casa, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con individui contagiati.

Durante l’ultima giornata sono stati eseguiti 3.715 tamponi, mentre oggi si registrano 3 guariti in più.

Covid, l’andamento dell’epidemia in Toscana

Dall’inizio dell’emergenza a oggi, 8 luglio, il bollettino segnala che in Toscana si sono registrati in tutto 10.313 i casi di positività al coronavirus, qui la mappa del contagio nella nostra regione con i dati e i grafici. I guariti sono in tutto 8.854: 191 persone non presentano più i sintomi del coronavirus ma sono ancora positive, 8.663 sono guarite a tutti gli effetti avendo negativizzato il virus.

A oggi, 8 luglio, la Toscana si conferma al 10° posto in Italia per l’incidenza del coronavirus, con circa 277 casi per 100.000 abitanti (la media italiana è di circa 401). Le province toscane dove sono stati segnalati il numero maggiore di casi, in rapporto con i residenti, sono Massa Carrara, Lucca e Firenze. Queste tre zone sono anche quelle dove si registra il tasso di mortalità più alto.

Sono 1.118 i deceduti dall’inizio dell’epidemia così ripartiti in base alla provincia di residenza: 410 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 171 a Massa Carrara, 141 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 48 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano, ma erano residenti fuori regione. Dettagli sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità toscana.