Un solo nuovo caso, 91 guarigioni e 3 decessi: queste le ultime notizie sul coronavirus in Toscana riportate dal bollettino regionale di oggi, martedì 9 giugno. I casi attualmente attivi in regione scendono così a 628, il minimo dal 15 marzo scorso.

L’unico nuovo caso rilevato nelle ultime ventiquattro ore si registra in provincia di Firenze, che resta la più colpita in termini assoluti nella mappa del contagio da coronavirus in Toscana con 3.486 casi. Per il resto, si contano 568 casi a Prato, 678 a Pistoia, 1.050 a Massa Carrara, 1.364 a Lucca, 896 a Pisa, 557 a Livorno, 678 ad Arezzo, 441 a Siena, 427 a Grosseto.

Coronavirus, ultime notizie in Toscana (9 giugno)

Il tasso di numerosità dei casi in Toscana resta così di circa 272 positivi ogni 100 mila residenti, al 10° posto tra le regioni italiane. La media nazionale è di circa 390. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 539, Lucca con 352, Firenze con 345. La più bassa Siena con 165.

Gran parte dei casi attualmente positivi, 565 persone, si trovano in isolamento a casa poiché presentano sintomi lievi o sono asintomatiche. Sono 86 in meno rispetto a ieri. Altre 3.613 persone (-446) sono isolate dopo aver avuto contatti con persone contagiate.

I ricoverati in ospedale scendono al punto più basso dal 7 marzo scorso. Sono infatti 63 (7 in meno di ieri) i pazienti nei posti letto Covid, di cui 17 in terapia intensiva (3 in meno). È il minimo di terapie intensive dal 9 marzo.

Si registrano poi, complessivamente, 91 nuove guarigioni. Il numero delle persone che hanno superato il coronavirus in Toscana sale così a 8.440. Si tratta di 769 persone dichiarate “clinicamente guarite” (+9 da ieri) e 7.671 (+82) guarite a tutti gli effetti, con doppio tampone negativo.

Ancora tre decessi

I tre decessi sono quelli di altrettante donne dall’età media di 89,3 anni, due in provincia di Firenze e una di Siena. I morti dall’inizio dell’epidemia salgono a 1.077, così ripartiti per provincia: 394 a Firenze, 48 a Prato, 80 a Pistoia, 161 a Massa Carrara, 136 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 46 ad Arezzo, 31 a Siena, 23 a Grosseto. Ci sono poi 8 persone decedute sul suolo toscano ma residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità, ovvero il numero di deceduti sulla popolazione residente, in Toscana è di 28,9 ogni 100.000 residenti. La Toscana è l’11° regione più colpita in Italia, la media nazionale è di 56,3. Massa Carrara è la provincia con il tasso più alto (82,6), seguita da Firenze (39,0) e Lucca (35,1). Il più basso a Grosseto (10,4).

Da ieri sono stati eseguiti 3.386 tamponi e analizzati 3.095. Il totale dei test effettuati in Toscana dall’inizio dell’epidemia è di 277.092. Questi i dati aggiornati alle ore 12 di oggi trasmessi dalla Regione con il bollettino quotidiano sul coronavirus.