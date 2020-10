Coronavirus: i contagi di oggi in Toscana (14 ottobre)

Continuano a crescere i contagi da coronavirus in Toscana: i dati del bollettino Covid della Regione Toscana diffuso oggi, 14 ottobre 2020, parlano di 575 casi positivi in più rispetto a 24 ore fa (ieri i nuovi contagi erano stati 480) e di 2 nuovi morti, registrati entrambi a Pisa, con un’età media di 81 anni. Aumentano anche i ricoverati e i pazienti nelle terapie intensive.

In tutto, dall’inizio della pandemia, in Toscana si conta un totale di 19.681 positivi al coronavirus, con 1.183 i deceduti e 11.071 guariti (56,3% dei casi totali).

I contagi di oggi in Toscana: i dati del bollettino del 14 ottobre 2020

I nuovi casi sono il 3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 575 contagi di coronavirus di oggi in Toscana è di 42 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 27% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più). 408 sono stati identificati nel corso di tracciamento e 167 da attività di screening. 11.033 in più i tamponi effettuati in una giornata, 7.405 se si escludono i tamponi di controllo: il 7,8% è risultato positivo.

Toscana, la situazione negli ospedali e in terapia intensiva

A oggi, 14 ottobre, in Toscana risultano ancora malati di coronavirus 7.427 soggetti: la maggior parte, 7.152 persone, è in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure in ospedale o perché prive di sintomi (497 in più rispetto a ieri, più 7,5%); 275 pazienti sono ricoverati nei posti letto Covid (13 in più rispetto a ieri, più 5%), di cui 46 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, più 4,5%). I guariti crescono dello 0,6%, sono 63 in più .

I contagi di coronavirus in Toscana, la “mappa” provincia per provincia

Questa la situazione dei contagi complessivi di coronavirus nelle diverse province della Toscana, in base al domicilio dei positivi: 5.541 i casi totali ad oggi a Firenze (196 in più rispetto a ieri), 1.374 a Prato (44 in più), 1.322 a Pistoia (36 in più), 1.713 a Massa Carrara (19 in più), 2.305 a Lucca (37 in più), 2.432 a Pisa (85 in più), 999 a Livorno (37 in più), 1.797 ad Arezzo (77 in più), 924 a Siena (27 in più), 724 a Grosseto (17 in più). Sono 550 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

La Toscana si conferma la decima regione in Italia per numerosità di casi, con circa 528 positivi ogni 100.000 abitanti. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara, Lucca e Pisa. La più bassa Livorno. In Toscana il tasso grezzo di mortalità per Covid-19 (ossia il rapporto tra il numero di deceduti e il numero di abitanti residenti) è di 31,7 per 100.000 residenti (11esima regione in Italia). Il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara, Firenze e Lucca, il più basso a Grosseto. Approfondimenti riguardo al coronavirus in Toscana sul sito dell’Ars.