Cosa fare nel weekend a Firenze: gli eventi (14-15 dicembre)

Alla domanda “cosa fare nel weekend” c’è sempre una risposta nella città di Firenze e anche nei suoi dintorni: con il Natale che si avvicina, ancor di più, perché sono tanti gli eventi tra sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024. Molte le occasioni di svago per grandi e piccoli, come Babbo Natale che si cala dall’alto di Palazzo Vecchio, ma anche mercatini a tema, iniziative con gli alpaca e tanto altro ancora. Scopriamo cosa mettere in agenda in questo fine settimana.

Eventi per i bambini a Firenze: Babbo Natale si cala dall’alto di Palazzo Vecchio (15 dicembre 2024)

Questo fine settimana inizia con una bella notizia per i più piccoli. In questo periodo natalizio non ci saranno solo luminarie, alberi addobbati, musica e laboratori. Domenica 15 dicembre 2024, alle 11:30, Babbo Natale si calerà dalla facciata di Palazzo Vecchio insieme ai suoi aiutanti elfi, srotolando un grande striscione con gli auguri per la città. Una volta a terra, distribuirà le caramelle e si renderà disponibile per foto e saluti con i bambini presenti. L’iniziativa è in collaborazione con Confcommercio ed Edilizia Acrobatica. Gli altri eventi del Natale 2024 a Firenze sono consultabili nel nostro articolo.

Open Day di Four Seasons Hotel Firenze: eventi nel Giardino della Gherardesca (15 dicembre)

Sempre nella giornata di domenica (ore 10:00-16:00) torna il tradizionale Open Day di Four Seasons Hotel Firenze. L’evento pre-natalizio, a scopo benefico, trasformerà per un giorno il Giardino della Gherardesca. Il ricavato sarà infatti devoluto all’associazione Trisomia 21 che si impegna nel supporto all’inclusione di persone con sindrome di Down e Contesto Ets, cooperativa sociale impegnata in ambito di disabilità ed inclusione. Tra le tante iniziative, la sfilata del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e l’Esibizione dei “Bandierai degli Uffizi” (ore 10:30) e il Coro di Voci Bianche Firenze e Scandicci (ore 12:00). Ingresso con donazione di 1 euro (pagamento in contanti) da piazzale Donatello n.12 e Borgo Pinti n. 97. Programma completo su Facebook. Per informazioni: +39 055.26261.

Cosa fare nel weekend a Firenze: i migliori mercatini di sabato 14 e domenica 15 dicembre

Con l’avvicinarsi del Natale, i mercatini fiorentini acquisiscono ancora più magia. Domenica 15 dicembre, in piazza Ognissanti, arriva la Fierucola di Natale con le bancarelle dei piccoli produttori dalle ore 09:00 alle 19:00. Sia sabato che domenica, in piazza dei Ciompi, torna Creative Factory con tante creazioni artigianali uniche dalle 09:30 alle 20:00. C’è un altro mercato all’insegna dell’artigianato d’eccellenza, sia nella giornata di sabato 14 che in quella di domenica 15 dicembre: è ARTour – “Il bello in piazza” in piazza Strozzi (ore 10:00-20:00), organizzato da CNA Firenze Metropolitana con il Comune di Firenze ed Artex, il Centro dell’Artigianato artistico e tradizionale della Toscana. Il 14 e 15 (ore 08:30-19:30) torna anche Indipendenza antiquaria in piazza Indipendenza, fiera promozionale specializzata nel settore dell’antiquariato. Gli altri mercatini natalizi a Firenze, da Santa Croce a Santa Maria Novella, nella nostra guida.

Lucia Festival 2024, il mondo in un podcast

Al Lucia Festival 2024 sono in programma, fino a domenica 15 dicembre, anteprime nazionali e assolute e incontri con autrici e autori, sessioni di ascolto collettivo, talk e tanto altro ancora in vari luoghi di Firenze. Per esempio, tra le iniziative di sabato 14 si ricorda, alle 10:30, l’esibizione della sound artist Ana Teodora Popa che guiderà i partecipanti in una serie di ascolti immersivi e risonanze fisiche in collaborazione con Semi Silent, gruppo di ricerca e produzione sonora di base a Bucarest. Sdraiati, con gli occhi chiusi o in movimento, Ana Teodora Popa e Semi Silent useranno il suono per manipolare la percezione ed evocare emozioni. Programma completo online sul sito ufficiale del Lucia Festival.

La Babbonatalata in piazza del Carmine

È una bella opportunità quella di domenica 15 dicembre per gli appassionati motociclisti: sarà infatti possibile partecipare a un singolare motoraduno, dalle 09:00 alle 16:00. La “Babbonatalata Classic Special Firenze 2024″ è un evento di beneficienza che partirà da piazza del Carmine alle 9.00 . Protagonisti tanti “Babbi Natale” motociclisti che trasformeranno il proprio veicolo in una renna e sfileranno per le vie della città. I centauri porteranno i loro doni alla Caritas e al Parco degli animali di Firenze. Informazioni sul profilo Facebook di Classic Special Firenze.

Festa dei doni al parco degli animali di Firenze e apertura del parco degli alpaca

Come ogni anno, torna la “Festa dei doni” al Parco degli animali nel viuzzo del Pantanino, n.11 a Firenze: sabato 14 e domenica 15 (ore 09:00 – 16:00). Qui, come detto, passeranno anche i “Babbi Natale” in moto, che come sempre verranno a trovare il loro pubblico carichi di doni per cani di taglia piccola, media e grande. Per l’occasione, il canile sarà aperto al pubblico dalle 09:00 alle 13:00. Sabato e domenica, nelle vicinanze, sempre dalle 9 alle 13, sarà visitabile anche un piccolo allevamento di alpaca, gestito da Alpaha onlus, un’associazione nata con lo scopo di creare un’attività lavorativa per giovani con disabilità intellettiva e relazionale. In queste giornate sarà possibile anche acquistare manufatti creati con la lana di alpaca.

Natale a Castelfalfi e le sue sorprese

Se ciò di cui si è in cerca in questo fine settimana è una vera e propria immersione nell’atmosfera natalizia, il Natale a Castelfalfi potrebbe fare al caso vostro. Sia sabato 14 che domenica 15 dicembre si potrà vivere un’esperienza unica all’interno del borgo medievale nelle campagne fiorentine, tra mercatini di artigianato, musica dal vivo, cibo e attività per tutte le famiglie. I bambini avranno persino l’opportunità di incontrare Babbo Natale e di fare un giro in sella, sul suo pony o asinello. Non solo: potranno assistere anche ad uno spettacolo dei burattini, ma questa è solo una delle tante sorprese in programma. L’evento è gratuito e si svolgerà dalle 11:00 alle 19:30. Info: www.castelfalfi.com.

Eventi di Natale a Palazzuolo sul Senio

La magia degli eventi natalizi arriva fino a Palazzuolo sul Senio, uno dei Borghi più belli d’Italia, ancora di più se si accendono le luci di Natale. Fino al 6 gennaio 2025 si potrà prendere parte al percorso di 1000 presepi. Sabato 14 dicembre, dalle 15:00 alle 21:00, ci sarà il Party Après Ski in piazza Ettore Alpi in collaborazione con La Goccia – Associazione Culturale Ricreativa: area ristoro con piatti e bicchieri fumanti, Dj-set, Qluedo live e Christmas Games tra associazioni. Domenica 15, dalle 10:30 alle 18:00, sarà invece la volta di Elfi’n Borg, il borgo magico in cui sarà possibile vivere l’incanto del Natale. In piazza Alpi, nel Borgo dell’Ore e in via Duca d’Aosta si potranno incontrare elfi, Babbo Natale e il Grinch, ma si potranno anche fare acquisti al market di artigianato e creatività. E ancora sarà possibile sbirciare la dispensa dei prodotti del territorio, sedersi all’area ristoro, partecipare a laboratori creativi, musica, intrattenimento e persino un set fotografico.

Altre cose da fare a Firenze e in tutta la Toscana

