Fiorentina straripante in Conference League

- Pubblicità -

Senza problemi la Fiorentina nell’ultima gara in casa della prima fase della Conference League. La squadra di Palladino ne fa 7 agli austriaci del Lask ipotecando la possibilità di qualificarsi tra le prime otto della Conference League evitando, così, il turno di febbraio 2025. Rimane da giocare la gara in Portogallo, contro il Vitoria Guimaraes. In caso di vittoria i viola potrebbero terminare tra le prime quattro e così essere anche testa di serie nel sorteggio. Palladino fa le solite rotazioni con Kouame al posto di Beltran e, in difesa, Kayode al posto di Dodo. Centrali Quarta e Ranieri, con Parisi a sinistra. A centrocampo Mandragora e Richardson. In avanti Ikoné e Sottil con Kean punta centrale. In tribuna l’ex capitano Biraghi, escluso dai convocati, e l’intervento dell’agente del giocatore, Gabriele Giuffrida, con parole dure e ipotesi di cessione a gennaio.

La partita

La Fiorentina chiude la partita già nel primo tempo. Dopo 9 minuti è Sottil ad aprire le marcature. Cross di Kayode sul secondo palo, Parisi che mette in mezzo all’area e Sottil col sinistro mette il pallone sotto la traversa. Il raddoppio arriva al 22’ con Ikoné che mette dentro su assist di Kouame. Al 40’ arriva il primo gol in maglia viola di Richardson che, su cross di Sottil, colpisce di testa dal centro dell’area e batte il portiere Jungwirth. Nella ripresa la Fiorentina continua a dominare. Al 58’ arriva la doppietta di Sottil che, in contropiede, concretizza l’assist di Kouame. Entra Gudmundsson e, al 69’, mette Mandragora solo davanti alla porta per il 5-0. Al 76’ debutto per Harder mentre all’81’ Gudmundsson serve Kouame che, in area, serve Colpani. Il tiro viene deviato da Stojkovic ed entra in porta. Due minuti dopo arriva il settimo gol. Gudmundsson serve Beltran che viene messo giù e per l’arbitro tedesco Siebert non resta che fischiare il calcio di rigore, dal dischetto l’islandese che spiazza il portiere Jubjwirth e segna il 7-0 finale.

- Pubblicità -

L’allenatore

Raffaele Palladino ha analizzato il match. “Oggi la squadra ha dato grandi risposte, sia di maturità che di atteggiamento. Mi è piaciuto lo spirito. I ragazzi sono stati determinati e aggressivi. Siamo partiti bene e mi è piaciuto lo spirito e la risposta di tutti. Bella vittoria che da morale. Le vittorie aiutano a vincere. Questa è la dimostrazione di cosa sa fare questo gruppo. Credo nei nostri valori e nella mentalità di questi ragazzi che danno tutto negli allenamenti. Chiunque vada in campo si esprime al 100%. Dobbiamo continuare così”. Palladino ha chiarito anche su Biraghi: “Ribadisco quello che ho detto ieri. Si sono dette tante cose false perché non c’è stato nessun litigio con Biraghi. Insieme con lui e la società abbiamo preso questa decisione. Non c’è niente da aggiungere e nessuna polemica. Prendo queste scelte per il bene della Fiorentina. Parisi – aggiunge Palladino – è stato uno dei migliori in campo. Per lui non era facile. Io gli ho dato motivazione perché credo in lui e lui mi ha dato grandi risposte. Sono contento della sua prestazione”.