Bologna-Fiorentina è anche la sfida tra Raffaele Palladino e Vincenzo Italiano

- Pubblicità -

Vincenzo Italiano che ha portato la Fiorentina a disputare una finale di Coppa Italia e due finali di Conference League affronta, per la prima volta, la sua vecchia squadra, allenata da Raffaele Palladino che, quest’anno, ha ottenuto il record di vittorie consecutive. Otto successi nelle ultime otto partite in serie A. Sarà una bella sfida a distanza tra due allenatori giovani ed ambiziosi.

Le probabili formazioni

Allo stadio Dall’Ara di Bologna (domenica alle 15, diretta su Dazn, arbitra Fabbri) il derby dell’Appennino. La sfida tra due squadre molto ambiziose. Palladino sfiderà Italiano riproponendo in porta De Gea. In difesa Dodo a destra e Gosens a sinistra con al centro Comuzzo e Ranieri. In mezzo giocheranno sia Cataldi che Adli. Colpani e Beltran agiranno sulla trequarti con il probabile impiego di Sottil visto che Gudmundsson non è ancora nella miglior forma. Davanti Kean.

- Pubblicità -

Problema terzini per Italiano che dopo la Champions in Portogallo non avrà a disposizione Posch. Le alternative sono Holm o De Silvestri. A sinistra dovrebbe giocare Lykogiannis ed a completare la difesa Beukema e Lucumi. A centrocampo spazio alla coppia Freuler-Pobega con Odgaard che dovrebbe riprendersi il posto nel reparto offensivo. Davanti tornerà Santiago Castro, mentre sugli esterni ci saranno Ndoye ed uno tra Karlsson e Dominguez.