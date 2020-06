Coronavirus Toscana: dati e notizie di oggi, 24 giugno

Cinque nuovi casi di coronavirus, 11 guarigioni e un decesso in Toscana: queste le ultime notizie riportate dal bollettino di oggi, mercoledì 24 giugno.

Ultime notizie sul coronavirus in Toscana: scendono ancora i positivi

Ci sono 7 casi attualmente positivi in meno in Toscana, per un totale che oggi scende a 330, il dato più basso dall’11 marzo. I cinque nuovi casi sono stati segnalati due in provincia di Pistoia e uno a testa in quelle di Firenze, Arezzo e Grosseto.

Da oggi, peraltro, cambia il sistema di segnalazione dei casi. Il totale dei positivi non sarà più indicato secondo la provincia di notifica, quella cioè del luogo in cui la positività viene confermata, bensì in base alla loro provincia di residenza o domicilio. Una modifica richiesta dal Ministero della Salute alla quale anche il bollettino quotidiano della Regione Toscana si è uniformato.

Il totale dei casi rilevati dall’inizio dell’epidemia è di 10.222. La nuova mappa del contagio da coronavirus in Toscana, aggiornata secondo il nuovo criterio di segnalazione, risulta questa: 3.185 in provincia di Firenze, 530 a Prato, 743 a Pistoia, 1.050 a Massa Carrara, 1.351 a Lucca, 925 a Pisa, 476 a Livorno, 670 ad Arezzo, 427 a Siena, 394 a Grosseto. Ci sono poi 471 casi notificati in Toscana ma che riguardano persone residenti in altre regioni.

Per un totale di circa 274 positivi ogni 100 mila residenti, il 10° dato più alto tra le regioni italiane. La media nazionale è di circa 395. Massa Carrara resta la provincia con l’incidenza maggiore, 539 casi ogni 100 mila abitanti. Seguono Lucca con 348 e Firenze con 315. La più bassa Siena con 160.

Quasi tutti i positivi, 299 persone (12 in meno da ieri), sono in isolamento a casa con sintomi lievi o privi di sintomi. Altre 2.587 persone (131 in meno) sono isolate a loro volta dopo aver avuto contatti con soggetti positivi.

Coronavirus: le news di oggi, 24 giugno, in Toscana

Tornano ad aumentare, e in modo piuttosto significativo, i pazienti ricoverati negli ospedali della Toscana Sono 31, 5 in più da ieri. Si riduce però il numero di quelli in terapia intensiva: oggi 5, uno in meno rispetto a ieri). È il punto più basso dal 5 marzo 2020 per le terapie intensive.

I nuovi guariti sono, complessivamente, 11 per un totale che sale a 8.791. Si tratta di 310 persone “clinicamente guarite” (-15 rispetto a ieri), cioè che non presentano più i sintomi, e 8.481 (+26 rispetto a ieri) guariti a tutti gli effetti, con doppio tampone negativo.

L’unico decesso registrato nelle ultime ventiquattro ore è quello di una donna di 96 anni di Siena. I morti per coronavirus in Toscana raggiungono i 1.101 dall’inizio dell’epidemia, così ripartiti per provincia: 405 a Firenze, 51 a Prato, 81 a Pistoia, 162 a Massa Carrara, 141 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 46 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto. Altre 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

La Toscana registra un tasso di letalità di 29,5 morti ogni 100.000 residenti contro il 57,4 della media italiana. n provincia di Massa Carrara il dato più alto (83,1), seguito da Firenze (40) e Lucca (36,4). Il più basso a Grosseto (10,8).

Sono 3.866 i tamponi eseguiti da ieri per un totale di 320.799 tamponi fatti in Toscana dall’inizio dell’emergenza. Questi i dati del bollettino regionale sul coronavirus in Toscana pubblicato oggi, mercoledì 24 giugno.