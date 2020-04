Coronavirus in Toscana: i dati e le notizie del’11 aprile

Tornano ad aumentare i nuovi casi di positività al coronavirus rilevati in Toscana: il bollettino di oggi, sabato 11 aprile, riporta infatti 231 nuovi positivi. Un effetto atteso dal quale anche la Regione stessa nei giorni scorsi aveva messo in allerta che è dovuto soprattutto all’aumento del numero di tamponi analizzati. Compresi quelli dei giorni scorsi rimasti in attesa delle nuove forniture di reagenti per essere processati.

Coronavirus, il bollettino del 11 aprile in Toscana

Il dato incoraggiante è quello dei decessi: 13 quelli registrati dal precedente bollettino, che portano il totale delle morti dall’inizio dell’epidemia in Toscana a 467.

Il numero totale dei casi rilevati sale a 6.958 dal 1° febbraio a oggi. Di questi, 5.992 restano attualmente positivi e in cura. Aumentano infatti anche i dimessi guariti, passati dai 451 di ieri ai 499 di oggi, una variazione di 48 unità.

Scendono ancora gli ospedalizzati

Resta positivo poi anche il trend degli ospedalizzati. Da ieri si registrano infatti 14 unità in meno di ricoverati con sintomi e 19 in meno di ricoveri in terapia intensiva. Gli ospedalizzati in Toscana scendono quindi a 1.234. Sono 4.758 le persone in isolamento domiciliare.

Coronavirus, ultime notizie dalla Toscana (11 aprile)

Tornati a pieno regime per quanto riguarda la capacità di analisi dei tamponi, in Toscana da ieri ne sono stati eseguiti 3.755. Il totale dei tamponi fatti dall’inizio dell’epidemia è di 75.756.

I dati si riferiscono alla scomposizione regionale di quanto contenuto nel bollettino nazionale della Protezione civile. La Regione Toscana non ha diffuso il suo consueto bollettino quotidiano.