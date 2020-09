Coronavirus in Toscana a Firenze: i dati dell’8 settembre 2020

59 casi in più nel giro di 24 ore, di cui 20 riguardano persone residenti nella Città metropolitana di Firenze, e un nuovo morto a Lucca: sono queste le news sulla diffusione del coronavirus in Toscana e a Firenze contenute nel nuovo bollettino della Regione, aggiornato alle ore 12.00 di oggi, 8 settembre. Nell’ultima giornata sono stati effettuati 5.824 tamponi per rilevare l’eventuale positività al Covid.

I nuovi casi di coronavirus in Toscana e a Firenze (8 settembre)

Dei nuovi casi di oggi il 66% risulta asintomatico, il 32% pauci-sintomatico, il 2% lieve, mentre l’età media è di 40 anni circa. 6 contagi sono legati a rientri dall’estero uno ad arrivi da altre regioni italiane (dalla Sicilia), mentre 2 positivi sono stati individuati grazie ai controlli attivati dalla Regione Toscana in porti e stazioni.

Per quanto riguarda la situazione del coronavirus a Firenze, fa sapere l’Usl Toscana centro, dei 20 nuovi casi registrati oggi (8 settembre) 6 riguardano persone residenti nel Comune di Firenze, 4 nell’empolese (1 a Castelfiorentino e 3 a Fucecchio), 3 a Borgo San Lorenzo, 2 a Barberino Tavarnelle, uno rispettivamente a Calenzano, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa.

Covid, la situazione attuale in Toscana

Ad oggi, 8 settembre, le persone attualmente positive al coronavirus in Toscana sono 2.079 (+0,4% rispetto al bollettino Covid di ieri): di queste 1.996 sono in isolamento a casa, poiché asintomatiche o perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere (12 in più rispetto a ieri, +0,6%), 83 sono ricoverate nei posti letto Covid (3 in meno rispetto a ieri, -3,5%), di cui 9 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Oggi si registra un nuovo morto, una donna di 86 anni di Lucca, mentre i guariti sono 49 in più. 4.060 (73 in meno rispetto a ieri, -1,8%) le persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con contagiati.

I dati del coronavirus in Toscana dall’inizio dell’epidemia (aggiornamento dell’8 settembre)

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Toscana si contano 12.558 casi complessivi, 1.145 morti totali e 9.334 persone guarite (196 persone clinicamente guarite e 9.138 guarigioni virali, con doppio tampone negativo). I tamponi eseguiti sono in tutto 594.842.

La Toscana si conferma così, anche l’8 settembre, la decima regione in Italia per incidenza di casi di coronavirus, con circa 337 positivi ogni 100.000 abitanti, contro la media nazionale di 462, mentre il tasso grezzo di mortalità toscano per Covid-19 (ossia il rapporto tra numero di deceduti e popolazione residente) è di 30,7 deceduti su 100.000 residenti (la media nazionale è del 58,9 x 100.000).

Coronavirus a Firenze, le news di oggi

Dall’inizio dell’epidemia a oggi (8 settembre), si contano 3.833 casi totali di coronavirus a Firenze, con una media di 379 positivi ogni 100.000 residenti (la terza provincia in Toscana per incidenza) e un tasso di mortalità che vede 41,3 deceduti con Covid ogni 100.000 abitanti (seconda provincia nella regione).