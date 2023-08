Imbrattato il Corridoio Vasariano di Firenze: scritte su 7 colonne

- Pubblicità -

Cifre e lettere vergate con lo spray su sette colonne: il Corridoio Vasariano di Firenze è stato imbrattato durante la notte tra martedì 22 e mercoledì 23 agosto. Ignoti hanno tracciato, nella parte della struttura che va dagli Uffizi a Ponte Vecchio e che guarda il fiume Arno, la scritta “Dks 1860“. Il sindaco Dario Nardella, che stamattina ha reso noto il fatto sui social, parla di “vergognoso gesto vandalico“.

Corridoio Vasariano di Firenze imbrattato dai writers, el indagini

“Abbiamo immediatamente avviato un’indagine con la polizia municipale e preso contatto con i Carabinieri” ha annunciato Nardella che ha anche assicurato che durante gli accertamenti saranno usate le immagini delle telecamere di sicurezza e “gli strumenti disponibili per individuare questi individui spregevoli per punirli adeguatamente”. La Soprintendenza e gli Uffizi, da cui dipende il Corridoio Vasariano, interverranno in modo tempestivo per rimuovere le scritte, ha fatto sapere il primo cittadino. Alia, la società di servizi ambientali dell’area fiorentina, è stata mobilitata per fornire eventuale supporto.

Sul tema del Corridoio Vasariano di Firenze imbrattato è intervenuto anche il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, che ha condannato senza mezzi termini l’atto vandalico. “Chiaramente non si tratta del ghiribizzo di un ubriaco ma di un atto premeditato – dice Schmidt – ricordo che per casi di questo genere negli Stati Uniti è previsto il carcere fino a cinque anni. Basta con le punizioni simboliche e con attenuanti fantasiose! Qui ci vuole il pugno duro della legge“.

Norme più severe contro gli eco-vandali

L’imbrattamento del Corridoio Vasariano richiama altri casi avvenuti nelle settimane scorse, come le scritte tracciate sulla Galleria Vittorio Emanuele di Milano. Condanna per l’atto vandalico di Firenze è arrivata anche dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. “Ci siamo immediatamente mossi promuovendo una norma che punta a far pagare ai responsabili di questi gesti gli ingenti costi degli interventi di ripristino – ha commentato – Il ddl varato dal governo è già stato approvato in Senato, dopo la pausa estiva contiamo di arrivare al via libera definitivo con l’ok della Camera”. Il Ministero, intanto, si sta costituendo parte civile in vari processi contro gli eco-vandali.