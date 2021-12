Covid, contagi oggi in Toscana: 28 dicembre 2021, 4.453 nuovi casi

In netta crescita i nuovi contagi di Covid in Toscana oggi martedì 27 dicembre 2021: sono 4.453 i nuovi casi positivi segnalati dal bollettino sul coronavirus diffuso dalla Regione Toscana. Intanto proseguono le vaccinazioni in Toscana: tutte le info su come prenotare la terza dose.

Covid, contagi oggi in Toscana: i dati del 28 dicembre 2021

Nuovi contagi di Covid in Toscana, 28 dicembre: 4.453 (ieri erano stati 2.843)

effettuati in un giorno: 17.058 (ieri 10.839) Tamponi rapidi in un giorno: 40.400 (ieri 6.811)

: 44,6%% (ieri 47,2%) Età media dei nuovi positivi: 36 anni

La situazione del Covid in Toscana: positivi, ricoveri, guariti e morti

persone attualmente positive al coronavirus: 36.135

: 600 (31 persone in più rispetto a ieri) di cui 80 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri)

comunicati oggi: 6 nuovi decessi, età media di 82,8 anni guariti nelle ultime 24 ore: 585

Il bollettino sul coronavirus della Regione Toscana: contagi totali a oggi (28 dicembre)

Totale positivi dall’inizio dell’epidemia: 341.579

dall’inizio dell’emergenza: 297.913 Totale morti dall’inizio dell’emergenza Covid in Toscana: 7.531

Approfondimenti e dati sull’andamento del Covid in Toscana si trovano sul sito dell’Ars, l’Agenzia regionale di Sanità.