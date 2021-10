Terza dose di vaccino in Toscana, quando e come fare la prenotazione

Prenotazione online o open day in piazza: continuano le somministrazioni della terza dose di vaccino anti-Covid in Toscana, ecco chi può sottoporsi all’iniezione, quando e come fare. La campagna è partita ufficialmente a inizio ottobre, per potenziare la risposta immunitaria di quei soggetti che per primi sono stati coperti dai vaccini, come gli operatori sanitari e gli over 80.

Chi può fare la terza dose di vaccino in Toscana e quando sarà per tutti

Anche in Toscana la terza dose non è per tutti. Su questo aspetto si attendono infatti le decisioni delle autorità sanitarie nazionali, che per ora hanno dato il via libera solo per fasce ben precise della popolazione: gli operatori sanitari, il personale e gli ospiti delle Rsa, le persone fragili estremamente vulnerabili, gli over 80 e anche gli over 60.

Ma quando si può fare la terza dose di vaccino in Toscana e dopo quanto dal richiamo? Per tutti la condizione necessaria per sottoporsi all’iniezione booster, che potenzia la risposta immunitaria contro il Covid, è che siano passati almeno 6 mesi dalla seconda dose di Pfizer, Moderna e Astrazeneca. Per il monodose Johnson & Johnson la terza dose potrebbe essere anticipata di qualche mese, secondo quanto sarà stabilito dall’Ema, l’agenza europea del farmaco.

Come fare la prenotazione della terza dose in Toscana

Con oltre 101.000 terze dosi somministrate nei primi 25 giorni di ottobre, la Toscana continua sulla strada già tracciata nei mesi scorsi. I soggetti trapiantati e immunocompromessi vengono contatti direttamente dalle Asl, mentre gli ospiti delle Rsa sono vaccinati nelle residenze sanitarie.

Over 60, persone con elevata fragilità, personale sanitario possono prenotare la terza dose di vaccino online sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it, quando sono passati 6 mesi dal ciclo vaccinale. Gli over 80 inoltre possono andare dal proprio medico di base o vaccinarsi in farmacia prenotando la terza dose.

Gli open day

In Toscana sono partiti anche gli open day per la terza dose di vaccino. Gli over 80 possono presentarsi senza prenotazione agli hub vaccinali, consultando gli orari sui siti delle Asl.

In più tornano i camper attrezzati. A Firenze l’open day per la terza dose (ma anche per chi deve fare ancora la prima) è previsto martedì 26 ottobre dalle ore 10 alle 15 in piazza della Repubblica, grazie all’iniziativa promossa da Ordine dei medici, Federazione regionale Misericordie della Toscana e Coordinamento Misericordie area fiorentina. Basterà presentarsi con un documento e la tessera sanitaria.

Quale vaccino per la terza dose in Toscana: Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson & Johnson?

Anche in Toscana vengono seguite le linee guida nazionali sulla terza dose anti-Covid: per questa ulteriore somministrazione vengono usati i prodotti a mRna (ossia Pfizer o Moderna, a seconda della disponibilità), indipendentemente dal vaccino impiegato per il primo ciclo di immunizzazione. Chi è stato vaccinato con AstraZeneca e Johnson & Johnson riceve quindi la terza dose con Pfizer o Moderna. Intanto in queste settimane inizia la vaccinazione antinfluenzale, qui le info.