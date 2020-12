Covid Toscana 1° dicembre, contagi ancora in calo. Ma meno tamponi

Martedì 1° dicembre calano ancora i contagi di Covid in Toscana, ma allo stesso tempo diminuiscono anche i tamponi effettuati per “scovare” nuovi casi di coronavirus: le anticipazioni sui dati del bollettino arrivano come ogni mattina dal presidente della Regione Eugenio Giani.

Secondo quanto riportato dal governatore su Facebook, nelle ultime 24 ore in Toscana sono 658 i nuovi casi di Covid registrati in Toscana, a fronte di 9.801 tamponi molecolari (ieri erano stati oltre 10.000) e 3.387 test rapidi effettuati. Cala il rapporto tra positivi e tamponi. “Grazie ai nostri operatori sanitari che non si sono mai fermati prendendosi cura di chi ne ha avuto bisogno – commenta su Facebook Giani – continuiamo a invertire la curva del contagio, sarà il migliore regalo di Natale per tutti”.

Ecco le principali news rese note dal governatore, mentre i dati completi saranno disponibili nel primo pomeriggio con la pubblicazione del bollettino sul Covid in Toscana, aggiornato al 1° dicembre 2020.

Covid in Toscana oggi, i contagi e i nuovi casi (1 dicembre)

Nuovi contagi di Covid-19 in Toscana al 1° dicembre: + 658 (ieri i nuovi casi positivi erano stati 893)

(ieri i nuovi casi positivi erano stati 893) Tamponi molecolari: 1.578.009 in totale ( 9.801 tamponi in più rispetto al precedente bollettino, ieri 10.383 tamponi)

rispetto al precedente bollettino, ieri 10.383 tamponi) 3.387 test antigenici rapidi per il Covid-19 nelle ultime 24 ore

Rapporto positivi – tamponi: 6,7% (ieri 8,6%)

Per i numeri sui ricoverati nei posti letto Covid della Toscana, aggiornati al 1° dicembre, bisogna attendere la pubblicazione del nuovo bollettino della Regione.

Coronavirus in Toscana: l’andamento al 1° dicembre 2020

Contagi totali di coronavirus in Toscana dall’inizio dell’epidemia a oggi, 1 dicembre 2020: 104.099

I dati su morti e guariti saranno aggiornati con la pubblicazione del bollettino toscano del 1° dicembre: ieri i morti per Covid sono stati 40. Sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità si trovano i grafici sull’andamento del Covid-19 aggiornati a ieri.