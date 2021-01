Covid in Toscana, 15 gennaio: contagi in lieve aumento, i dati aggiornati

Mentre è arrivata la decisione sul “colore” della regione (zona gialla), sono stati pubblicati i dati del nuovo bollettino sul Covid in Toscana: a oggi, 15 gennaio, sono in leggero aumento i nuovi contagi a fronte di un numero grossomodo stabile di tamponi. Calano i ricoverati in ospedale e nelle terapie intensive. I casi positivi al coronavirus riscontrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 446 (contro i 424 comunicati ieri), grazie a 9.053 tamponi molecolari (ieri erano poco più di 9.200). Alto il numero di test antigenici rapidi effettuati, 5.164.

Negli ultimi 5 giorni non è stata mai toccata quota 500 contagi giornalieri, ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani durante la diretta Facebook in cui ha annunciato che la Toscana rimarrà zona gialla. “In 116 su 273 comuni toscani negli ultimi giorni non ci sono stati nuovi contagi“, ha detto Giani rivendicando la scelta di aprire le scuole. Poi ha fatto appello alla massima prudenza e a rispettare le regole.

Ecco i dati sui contagi di Covid-19 in Toscana.

Dati sui contagi di Covid in Toscana (15 gennaio)

Nuovi contagi di Covid-19 in Toscana 15 gennaio: 446 (contro i 424 del precedente bollettino)

Decessi comunicati oggi: 10 morti, età media 84 anni

comunicati oggi: 10 morti, età media 84 anni Persone attualmente positive al coronavirus: 8.598, -1% rispetto a ieri

Ricoverati nei posti letto Covid : 844 (11 in meno)

: 844 (11 in meno) di cui in terapia intensiva: 129 (3 pazienti in meno)

guariti oggi: 523

Tamponi molecolari fatti in 24 ore: 9.053 (ieri 9.247)

(ieri 9.247) Test antigenici rapidi: 5.164 (ieri 3.772 )

Tasso di positività: 4,9% (4,9 positivi ogni cento tamponi, ieri 4,5%)

Coronavirus in Toscana: i dati dall’inizio dell’emergenza a oggi

Casi positivi al Covid-19 dall’inizio dell’emergenza: 127.010

Deceduti dall’inizio dell’emergenza: 3.940

Guariti totali: 114.472

Tamponi effettuati da febbraio 2020 a oggi: 2.007.270

Sul sito dell’Agenzia regione di Sanità toscana (Ars) è possibile consultare tutti gli approfondimenti e i dati sull’epidemia di Covid.