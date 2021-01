Toscana, dal 16 gennaio in che zona: le ipotesi per il weekend

Gialla fino a venerdì e poi? Per sapere in che zona sarà la Toscana dal 16 gennaio bisognerà attendere ancora qualche giorno, anche se i dati fanno ben sperare per la permanenza in zona gialla: il colore del weekend di sabato 16 e domenica 17 gennaio sarà deciso solo nelle prossime proprio quando arriverà il nuovo Dpcm del governo.

Ormai scontata la conferma della classificazione di tutta Italia in colori Covid, ma con l’arrivo di parametri più stringenti (ad esempio una soglia Rt più bassa) per il declassamento in zona arancione o rossa.

Toscana, 16 gennaio: fino a quando in zona gialla?

Dall’ultimo monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, la Toscana è risultata l’unica regione a basso rischio per i 21 parametri presi in considerazione, e con un indice di contagio Rt pari a 0,91 e 78 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Numeri che hanno consentito la conferma delle regole della zona gialla. Si attende ora l’aggiornamento di questo report in base ai dati dal 4 al 10 gennaio: saranno questi numeri a stabilire la classificazione delle regioni dal weekend del 16 gennaio in zona gialla, arancione e rossa, compresa la Toscana. Il report è atteso tra giovedì 14 e venerdì 15 gennaio e in questi stessi giorni sarà deciso il nuovo Dpcm in vigore da sabato 16 gennaio.

A influire sarà anche la stretta decisa sui parametri per la classificazione del grado di rischio: con un indice Rt pari o superiore a 1 si andrà in zona arancione, sopra quota 1,25 scatterà la zona rossa. Quindi la Toscana è in bilico tra zona gialla e arancione, anche se l’andamento dei contagi degli ultimi giorni sembra suggerire ancora una situazione da zona gialla che potrà durare fino a quando i casi resteranno sotto controllo.

Lontana la zona bianca per la Toscana, serve un indice Rt molto basso

Intanto il governo introdurrà, in vista del nuovo Dpcm, una nuova fascia: la zona bianca. Le regioni a basso rischio potranno essere incluse in questa area, con poche restrizioni e la riapertura di molte attività come musei, teatri e cinema. Secondo le ultime ipotesi, le soglie per rientrare in questa fascia saranno molto basse: indice Rt inferiore a 0,5 e un’incidenza minore di 50 casi settimanali ogni 100.000 abitanti.

In base in questi numeri la Toscana non potrà entrare in zona bianca. E nessuna delle altre regioni è in condizioni di soddisfare questi requisiti, almeno per il momento.

Le regole weekend del 16 e 17 gennaio (anche in Toscana)

Come detto il governo è al lavoro sulle regole comuni a tutte le zone, con il nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio e potrà portare novità anche in Toscana. Si discute ad esempio sullo stop all’asporto dei bar dopo le 18 oppure al divieto di vendita di alcolici dopo questo orario. In corso il confronto anche sulla riapertura dei musei in zona gialla: se questa ipotesi fosse confermata insieme alla zona gialla Toscana, nella nostra regione dal weekend del 16 gennaio potrebbero riaprire questi luoghi di cultura.

Si va invece verso una conferma della chiusura dei centri commerciali nei weekend dal 16 gennaio in poi, anche in zona gialla: l’ultimo Dpcm prevede che la chiusura nei grandi shopping center il sabato e la domenica dei negozi di beni non essenziali. Ormai certo poi lo stop agli spostamenti tra regioni, anche tra quelle gialle, almeno fino al termine del mese. In qualunque zona finirà la Toscana dal 16 gennaio, gialla o arancione, non si potrà uscire dalla regione se non per motivi di lavoro, salute o necessità.