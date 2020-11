Covid Toscana 23 novembre: i dati di oggi sui contagi da coronavirus

Calano i nuovi contagi di Covid in Toscana, ma il bollettino di oggi, 23 novembre, è basato su un numero minore di tamponi, come spesso succede per i dati raccolti dalla Regione durante il fine settimana. Sono 1.323 i nuovi positivi al coronavirus registrati durante le ultime 24 ore, ma sale il rapporto tra numero di contagiati e test effettuati, indice che il virus continua la sua corsa in Toscana.

Cattive notizie dagli ospedali: sebbene nelle terapie intensive si siano liberati due posti, c’è un aumento consistente di nuovi ricoverati (+45) e il numero di morti per Covid-19 in Toscana resta alto (+48 comunicati nell’ultimo bollettino della Regione). Due note positive: ci sono 1.580 guariti e il bollettino del 23 novembre indica anche che è in leggero calo il numero delle persone attualmente infette dal coronavirus. Ecco in sintesi il punto della situazione.

Covid Toscana, i contagi registrati il 23 novembre 2020

Nuovi contagi di Covid-19 rilevati in Toscana il 23 novembre: 1.323 +1,4% (ieri i nuovi casi positivi erano stati 1.929)

+1,4% (ieri i nuovi casi positivi erano stati 1.929) Persone attualmente affette dal coronavirus: 52.419 ( -0,6%)

Ricoveri nei posti di letto Covid della Toscana: 2.128 (+45 persone rispetto a ieri)

nei posti di letto Covid della Toscana: 2.128 (+45 persone rispetto a ieri) di questi 296 (-2 persone) sono in terapia intensiva

(-2 persone) sono in Tamponi effettuati: 1.468.342 ( +10.551 tamponi in più rispetto al precedente bollettino, ieri 17.481 tamponi)

tamponi in più rispetto al precedente bollettino, ieri 17.481 tamponi) Rapporto positivi – tamponi: 12,5% (ieri 11%)

Rapporto tra casi postivi e numero di tamponi (esclusi i test di controllo): 29,2% (ieri 25,4%)

Coronavirus in Toscana: l’aggiornamento sui casi positivi. Il bollettino del 23 novembre

Contagi totali di coronavirus in Toscana dall’inizio della pandemia a oggi, 19 novembre 2020: 88.677

Morti per coronavirus in Toscana: 2.264 (+ 48 decessi , età media 82 anni)

(+ , età media 82 anni) Guariti totali: 41.345 ( +1.580 persone guarite nelle ultime 24 ore +4%)

nelle ultime 24 ore +4%) Incidenza del virus Covid-19 in Toscana: 2.575 casi ogni 100.000 abitanti (settima regione in Italia)

Tasso grezzo di mortalità per coronavirus in toscana: 60,7 deceduti ogni 100.000 abitanti (undicesima regione in Italia)

La situazione del Covid in ogni provincia toscana

Ecco i dati del bollettino sul coronavirus divisi per provincia toscana (in base alla residenza dei positivi di coronavirus) con il relativo incremento di casi registrato oggi (giovedì 19 novembre).