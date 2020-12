Sono 514 i nuovi casi di Covid rilevati in Toscana nelle ultime 24 ore: questi i primi dati estratti dal bollettino della Regione sul contagio da coronavirus della Regione di oggi, venerdì 18 dicembre. Ad anticipare il numero dei nuovi positivi, come sempre, è il presidente della Regione Eugenio Giani su Facebook.

È atteso per oggi il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, con i dati relativi al contagio nell’ultima settimana. Il report darà il via libera per il ritorno della Toscana in zona gialla da domenica.

Ecco i dati che già si conoscono sui contagi di Covid in Toscana oggi, venerdì 18 dicembre.

Covid in Toscana 18 dicembre, i dati di oggi sui contagi

Nuovi contagi di Covid-19 in Toscana (18 dicembre 2020): 514 (ieri erano 636)

di Covid-19 in Toscana (18 dicembre 2020): 514 (ieri erano 636) Tamponi molecolari effettuati in 24 ore: 11.384 (il giorno precedente 11.545)

Test antigenici: 5.553 (ieri 5.204)

Coronavirus in Toscana, l’andamento e il punto della situazione

Contagiati dall’inizio dell’emergenza: 114.760

Tamponi totali dall’inizio dell’emergenza: 1.768.982

Il numero di morti, ricoverati e attualmente positivi al coronavirus, insieme a tutti i dati sul contagio da Covid in Toscana, saranno resi noti dal bollettino della Regione, atteso nel primo pomeriggio di oggi.

Intanto sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità sono pubblicati i grafici sull’andamento del Covid-19 in Toscana, che verranno aggiornati alle ore 18.00 con i dati del bollettino di oggi, 10 dicembre. Nel tardo pomeriggio si conosceranno anche quanti contagiati ci sono in Italia oggi.