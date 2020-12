Casi in aumento e tamponi in lieve discesa. Non sono dati particolarmente incoraggianti quelli sul contagio da Covid in Toscana di oggi, giovedì 17 dicembre, almeno secondo le prime notizie che arrivano dal bollettino della Regione. Molto alto anche il numero dei decessi, 63. Almeno il dato delle terapie intensive torna sotto quota 200 per la prima volta da inizio novembre.

I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 636 su 11.545 tamponi molecolari e 5.204 test rapidi effettuati. I nuovi casi hanno un’età media di 45 anni circa.

Il totale dei positivi rilevati in Toscana dall’inizio dell’epidemia sale così a 114.246, così ripartiti per provincia:

31.869 a Firenze (183 in più rispetto a ieri)

9.986 a Prato (41 in più)

10.098 a Pistoia (36 in più)

7.336 a Massa (36 in più)

11.692 a Lucca (80 in più)

15.955 a Pisa (101 in più)

8.011 a Livorno (74 in più)

10.172 ad Arezzo (56 in più)

4.615 a Siena (15 in più)

3.957 a Grosseto (14 in più)

Covid in Toscana 17 dicembre, i dati di oggi sui contagi

Nuovi contagi di Covid-19 in Toscana (17 dicembre 2020): 636 (ieri erano 489)

di Covid-19 in Toscana (17 dicembre 2020): 636 (ieri erano 489) Tamponi molecolari effettuati in 24 ore: 11.545 (il giorno precedente 12.190)

Test antigenici rapidi: 5.204 (ieri 4.569)

I nuovi decessi sono 63, 27 uomini e 36 donne con un’età media di 81,3 anni. Dall’inizio dell’epidemia sono 3.348 le persone morte in Toscana per le conseguenze del Covid 19.

Scendo i ricoverati negli ospedali, 42 in meno da ieri per un totale di 1.261. Di questi, 199 sono in terapia intensiva, complessivamente 3 in meno di ieri. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.348.

Coronavirus in Toscana, l’andamento e il punto della situazione

Contagiati dall’inizio dell’emergenza: 114.246

Tamponi totali dall’inizio dell’emergenza: 1.757.598

Intanto sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità sono pubblicati i grafici sull’andamento del Covid-19 in Toscana, che verranno aggiornati alle ore 18.00 con i dati del bollettino di oggi, 17 dicembre. Nel tardo pomeriggio si conosceranno anche quanti contagiati ci sono in Italia oggi.