Covid Toscana, casi in calo ma meno tamponi: i dati di oggi, 21 dicembre

Sono 452 i nuovi casi positivi al coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Toscana: lo anticipa il presidente della Regione Eugenio Giani in attesa dei dati completi di oggi, lunedì 21 dicembre, sul contagio da Covid, che arriveranno nel pomeriggio con il bollettino regionale.

Un numero di casi più basso rispetto alle medie dei giorni scorsi, ma decisamente più basso è anche il dato dei tamponi analizzati. Non una novità: il lunedì risente infatti della minore capacità di analisi dei laboratori nel weekend e nella giornata di domenica in particolare. Sono infatti 6.638 tamponi molecolari, ai quali si aggiungono 765 test rapidi.

Covid in Toscana 21 dicembre, i dati di oggi sui contagi

Nuovi contagi di Covid-19 in Toscana (21 dicembre 2020): 452 (ieri erano 483)

di Covid-19 in Toscana (21 dicembre 2020): (ieri erano 483) Tamponi molecolari effettuati in 24 ore: 6.638 (il giorno precedente 10.922)

Test antigenici: 765 (ieri 2.013)

A questo, Giani ha aggiunto una tabella dei dati raccolti nelle regioni italiane la settimana scorsa, quella dal 14 al 20 dicembre, in cui si evidenzia come la Toscana sia la penultima nel rapporto dei nuovi casi positivi su 100.000 abitanti. “Un dato importante – commenta Giani – che non deve farci abbassare l’attenzione”.