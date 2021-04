Covid Toscana: contagi oggi. Bollettino coronavirus del 6 aprile 2021

Oggi i contagi di Covid in Toscana sono ancora in diminuzione, ma a pesare sui dati è il basso numero di tamponi per effetto delle giornate festive pasquali. 685 nuovi positivi a fronte di ti 6.805 tamponi molecolari e 1.948 tamponi antigenici rapidi: sono questi i numeri contenuti nel bollettino sul coronavirus diffuso dalla Regione Toscana. Resta alta la percentuale di nuovi positivi per le prime diagnosi: più di un quinto di chi viene sottoposto al tampone risulta contagiato. Segnali preoccupanti arrivano dagli ospedali con un aumento dei ricoverati (43 persone in più nel giro di una giornata), mentre sono 32 i morti comunicati oggi. Intanto la Toscana resta in zona rossa fino al 20 aprile.

Ecco in sintesi i dati dei contagi di Covid-19 oggi in Toscana.

Covid Toscana oggi: i contagi del 6 aprile 2021

Nuovi contagi di Covid in Toscana oggi, 6 aprile: 657 (ieri erano stati 981)

di Covid in Toscana oggi, 6 aprile: 657 (ieri erano stati 981) Tamponi molecolari effettuati in un giorno: 6.805 (ieri 9.112)

effettuati in un giorno: 6.805 (ieri 9.112) Tamponi rapidi in un giorno: 1.948 (ieri 1.405)

in un giorno: 1.948 (ieri 1.405) Tasso di positività : 7,8% (ieri 9,3%)

: 7,8% (ieri 9,3%) Tasso di positività, esclusi i tamponi di controllo : 21,6% (ieri 21,9%)

: 21,6% (ieri 21,9%) Età media dei nuovi positivi: 44 anni

La situazione del Covid in Toscana: ricoveri, guariti e morti oggi

Ricoverati negli ospedali toscani per coronavirus: 1.991 (43 persone in più rispetto a ieri)

per coronavirus: 1.991 (43 persone in più rispetto a ieri) di cui 279 in terapia intensiva (3 in meno)

(3 in meno) morti comunicati oggi: 32 nuovi decessi, età media di 78,9 anni

comunicati oggi: 32 nuovi decessi, età media di 78,9 anni guariti nelle ultime 24 ore: 798

Il bollettino sul coronavirus della Regione Toscana: casi totali e andamento dell’epidemia

Totale positivi dall’inizio dell’epidemia: 203.410

dall’inizio dell’epidemia: 203.410 Totale guariti dall’inizio dell’emergenza: 168.821

dall’inizio dell’emergenza: 168.821 Totale morti dall’inizio dell’emergenza Covid in Toscana: 5.510

Vaccini Covid in Toscana: i dati aggiornati alle ore 12.00 di oggi

Totale vaccini somministrati fino a oggi in Toscana: 763.052 dosi

somministrati fino a oggi in Toscana: 763.052 dosi Vaccinazioni fatte oggi , fino alle ore 12.00: 16.675 (+2,2% rispetto al giorno precedente)

, fino alle ore 12.00: 16.675 (+2,2% rispetto al giorno precedente) percentuale dosi somministrate/consegnate in Toscana: 85,1%

dosi somministrate/consegnate in Toscana: 85,1% Tasso di vaccinazione: 20.665 ogni 100mila abitanti (media italiana: 18.866 per 100mila).

Approfondimenti e dati sull’andamento del Covid in Toscana si trovano sul sito dell’Ars, l’Agenzia regionale di Sanità: i grafici saranno aggiornati alle ore 18.00 di oggi.