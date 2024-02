Crollo nel cantiere Esselunga a Firenze: cosa è successo

- Pubblicità -

Mentre si cerca sotto le macerie l’ultimo operaio disperso, proseguono le indagini per capire cosa è successo nel cantiere per costruire la nuova Esselunga in via Mariti a Firenze, dove si è verificato il crollo di una trave di cemento armato e, a cascata, di altre strutture. L’incidente sul lavoro è avvenuto venerdì 16 febbraio provocando la morte di 4 operai e il ferimento di altri 3, mentre l’ottava persona che faceva parte della squadra di lavoro è ancora dispersa. Si tratta di un marocchino di 56 anni.

Cosa è successo nel cantiere a Firenze: il crollo della trave

A cedere è stata una trave di cemento armato di 20 metri, per un peso di 15 tonnellate, per cause in corso di accertamento. L’incidente è avvenuto alle ore 8.52 di venerdì 16 febbraio. Non ci sarebbero state avvisaglie: la pesante struttura, che si trovava al terzo piano del futuro supermercato, è venuta giù all’improvviso, innescando un effetto domino e trascinando con sé le travi e i solai dei piani inferiori. Gli operai sono stati travolti dalle macerie. Tre che stavano lavorando al terzo livelli si sono salvati.

Gli inquirenti stanno analizzando tutte le fase di progettazione, realizzazione e di lavorazione per capire cosa è successo e quale sia la causa. La procura di Firenze ha aperto un’indagine per crollo colposo e omicidio colposo plurimo e presto gli esperti analizzeranno i campioni delle macerie per controllare se il materiale impiegato fosse adatto.

Le prime ipotesi sulla causa

Gli aspetti da vagliare sono infatti numerosi: c’è stato un errore nella progettazione? La trave di cemento armato prefabbricata, prodotta da un’azienda di Teramo leader nel settore (la Rdb Italprefabbricati) e consegnata la stessa mattina dell’incidente, è stata fatta a dovere? Le operazioni di trasporto e di movimentazione nel cantiere sono avvenuti in modo opportuno? E ancora ci sono stati problemi durante la posa?

Secondo le prime indiscrezioni, quanto successo sarebbe da imputare a un errore durante il cantiere in via Mariti, alla periferia di Firenze: il crollo sarebbe stato causato dal mancato ancoraggio della trave. Non era stata fissata. Nello stesso momento però il personale di un’altra ditta avrebbe iniziato a fare una gettata di cemento nella stessa area. Si tratta però di ipotesi da verificare.

Nel cantiere per la nuova Esselunga nell’ex Panificio militare di Firenze lavoravano 61 ditte in appalto, di queste 4 erano impegnate al momento del crollo. Dai primi accertamenti due degli operai coinvolti nell’incidente, di origini straniere, non sono in regola: uno con il permesso di soggiorno scaduto, il secondo in attesa dell’esito del ricorso contro il rifiuto di protezione internazionale.